Nieuwe Revu's Kijktip: 'Carry-on'

In de vliegveldthriller Carry-On heeft beveiligingsmedewerker Ethan (Taron Egerton) dienst op kerstavond. Het is topdrukte op LAX en Ethan heeft zijn baas (Breaking Bads Dean Norris) ervan overtuigd dat hij klaar is voor het echte werk: het bemannen van de handbagagecontrole.

Wanneer een passagier Ethan een oordopje aanreikt, begint echter een nachtmerrie. Een anonieme beller dwingt hem een bepaalde koffer door te laten. Zo niet, dan volgen represailles. De man weet schijnbaar alles van hem, ook dat zijn vriendin verderop bagage inklaart. Wanneer de koffer in kwestie door de scan gaat, ziet Ethan de inhoud: een chemische bom. Kan een ramp voorkomen worden?

Jaume Collet-Serra trekt twee uur uit voor de afwikkeling van de plot, en de actiespecialist stelt niet teleur. Carry-On maakt optimaal gebruik van de vliegveldlocatie, zoals een wilde achtervolging door de bagagecatacomben en een finale in een vliegtuigruim. De film permitteert zich uitstapjes buiten het vliegveld, maar werkt het beste binnen de zelfopgelegde beperkingen. Binnenkort níét te zien op de in-flight.



Carry-On van Jaume Collet-Serra staat nu op Netflix.