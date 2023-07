Creëer een luxe uitstraling in je woning met stalen deuren

Een deur kan erg bepalend zijn voor de uitstraling van je woning. Zo kunnen deuren van staal zorgen voor een luxe uitstraling. Staal in combinatie met glas kan er vervolgens voor zorgen dat er meer licht in de kamer komt. En licht is natuurlijk voor iedereen goed. Daarnaast zorgt het voor een ruimtelijk gevoel. Bij Schuifdeurexpert zijn er verschillende opties voor jouw stalen deur. Je kan kiezen voor een 'taatsdeur' en voor een normale 'stalen deur'. Wij hebben ze even voor je uitgewerkt.

De taatsdeur

Dit type deur is allesbehalve een doorsnee deur. Dit is een zeer bijzondere deur. Met een taatsdeur heb je namelijk geen kozijn nodig om de deur in te bevestigen. Huh maar hoe werkt dat dan? Nou heel simpel, deze deur wordt bevestigd aan de vloer en het plafond. Super gemakkelijk dus. Daarnaast heb je geen last van het 'duwen' en 'trekken' probleem, want de deur kan beide kanten op bewegen. Dat scheelt weer voor die ene vriend die het nooit eens in één keer goed kan doen.

De deur heeft een smalle en hoge uitstraling en bij Schuifdeurexpert kunnen ze deze zelfs op maat voor je maken. Niet alleen maken ze de deur voor je op maat, maar de deur is er ook nog eens binnen 3 à 7 dagen binnen. Dat is toch uniek in Nederland? Tegenwoordig moet je overal zo lang op wachten, dat het eigenlijk al niet meer hoeft.

De stalen deur

Deze variant lijkt nu super gewoontjes door de taatsdeur, maar niets is minder waar. De stalen deur is een echte eyecatcher doordat deze deur een andere kleur glas kan hebben. Bizar. Dit zorgt voor een compleet andere stijl in je woning. Zo kan je bijvoorbeeld gaan voor een zeer mysterieuze stijl met zwart glas in je stalen deur. Voor meer lichtinval is het mogelijk voor helder glas te kiezen. Allemaal opties om indruk mee te maken dus en dit hoeft ook nog eens helemaal niet zo heel erg duur te zijn. Bij Stalendeurexpert betaal je zo'n 599 euro, terwijl dat bij andere partijen wel tot meer dan het dubbele kan uitlopen. En dat voor een compleet nieuwe uitstraling in je woning. Lang niet gek.

En wanneer je denkt dat het klaar is met de mogelijkheden, nee hoor. Er zijn gewoon twee kleuren die je in je huis kan plaatsen, namelijk een zwarte of witte stalen deur. En dat allemaal bij de goedkope aanbieder Schuifdeurexpert. Dus laat dat likje ver en al dat afplak gedoe lekker voor wat het is. Pleur er een nieuwe deur in en klaar is Kees.