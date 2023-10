Mediajournalist Mark Koster: 'Dirk Zeelenberg denkt dat hij Brad Pitt is'

Zeelenberg ziet er zo guitig uit met z’n krulletjes. Waarom ligt hij onder vuur?

De guitige krullenkop heeft een nogal denigrerend filmpje op z’n sociale media geplaatst, waarin hij op sarcastische wijze een bespottende boodschap ventileerde over de locatie waar hij een stel moest gaan trouwen. De acteur die zichzelf tussen 2012 en 2016 tot grote hoogten acteerde in de hitserie Divorce, besloot zich in 2015 te laten beëdigen als trouwambtenaar. Blijkbaar met de juiste vooruitziende blik, want in het filmografielijstje op Wikipedia zien we na 2017 geen acteerklussen meer bij Zeelenberg staan. In trouwen ligt de toekomst moet de acteur hebben gedacht die voorheen jarenlang Wouter speelde in de LOI-reclame.

Maar de kapitein van de huwelijksbootjes heeft averij opgelopen.

Het heeft er inderdaad alle schijn van dat verliefde stelletjes iets langer zullen nadenken voordat ze in zee gaan met deze bittere babs. In het zelf opgenomen filmpje dat Zeelenberg op zijn TikTok plaatste en dat zoveel stof deed opwaaien, liet hij de kijkers een glimp van de trouwlocatie zien waar hij dadelijk een stel zou gaan trouwen. De ruimte waar hij zich bevond in het afgehuurde hotel, kon kennelijk qua styling, sfeer en interieur de goedkeuring van Zeelenberg niet wegdragen. Vol ironie en met een geboetseerd gezicht schimpt hij: ‘Dit is glamour in Nederland.’ Daarnaast is de zinkende echtverbinder ontevreden over de keuze van het bruidspaar om binnen te trouwen: ‘Het is buiten heel warm en dan sta ik in een bloemenkas. Gewoon veel te warm.’ Zeelenberg geeft met zijn geklaag een dikke middelvinger naar het dolverliefde stelletje dat hem inhuurde en dat leidde tot de hoon van het volk. Iets met in het glas spugen waar je uit drinkt...

‘De geluiden worden steeds hardnekkiger dat Dirk Zeelenberg in het echt helemaal niet zo’n leuke man is’

Wat vindt Dirk Zeelenberg van zichzelf?

‘Ik vind het juist leuk om op sociale media het typetje van de trouwambtenaar te spelen.’

Wat vinden wij van Dirk Zeelenberg?

Wouter, het kan niet meer veel stouter.

Wat vinden anderen van Dirk Zeelenberg?

Marvin Pool - Prince Charming

‘Door mijn deelname aan het datingprogramma Prince Charming heb ik mijn partner Ferdi gevonden. In juni dit jaar zijn we getrouwd. Onze goede vriend Gordon zou ons trouwen, maar omdat zijn verloving niet positief was geëindigd, wilden we niet van hem vragen om in een romantische, liefdevolle setting een huwelijk te voltrekken. In Mariëlle Jongmans, de trouwambtenaar van Married at First Sight, hebben we een ontzettend goede vervanger gevonden. Het was een perfecte match en ze heeft het fantastisch leuk gedaan. Het filmpje van Dirk Zeelenberg heb ik gezien. Als trouwambtenaar ben je de hele dag aanwezig om het bruidspaar te helpen bij de mooiste dag van hun leven. De ceremonie is een van de belangrijkste dingen van de trouwdag. Als zo’n belangrijk persoon op je trouwerij dan vervolgens je trouwlocatie en jouw manier van trouwen afkraakt, dan kan ik me voorstellen dat je daar als bruidspaar niet blij van wordt. Als hij dat bij ons zou hebben gedaan, zou ik hem er zeker op hebben aangesproken.’

Mark Koster - mediajournalist

‘In de podcast De Juice Show heb ik samen met Yvonne Coldeweijer het gedrag van Dirk Zeelenberg besproken. Ik heb hem daarin “een heel zwartgallig iemand” en “een achterbakse naar beneden trappende idioot” genoemd en hem voor “vieze vuile hond” uitgemaakt. Dat had ik niet moeten doen, dat is te persoonlijk. Ik heb daarvoor mijn excuses aangeboden in de daaropvolgende uitzending, ik ging er te hard in. Hij denkt dat hij een soort tv-adel is, maar hij is helemaal níks. Op de opnameset van Divorce was hij al onhandelbaar. Hij heeft zich daar totaal misdragen en grootheidswaanzin gekregen. Een topacteur in Nederland, dan ben je in het voetbal een zaterdagamateur op wereldniveau. Het is hem totaal naar de bal gestegen. Hij sluit huwelijken tussen mensen, maar het draait eigenlijk om hém. En dat is natuurlijk heel verdrietig. Het geposte filmpje is wat mij betreft zijn eindpunt. Dáár liet hij zijn ware aard zien. Hij was heel cynisch, zo van: ik ben hier de ster en ik moet hier in een derderangs hotel mensen trouwen in de hitte van een bloemenkas, wie denken ze wel niet dat ze zijn? Hij denkt zelf dat hij een Brad Pitt van de Lage Landen is. En dan moet hij koppels trouwen in goedkope hotels in een Vinex-gebied: dat krijgt hij in zijn hoofd niet meer rondgebreid. Je ziet de totale paniek in de ogen van een gevallen tv-ster. Deze man moet gewoon in therapie. Hij moet een spiegel kopen en zichzelf afvragen wat zijn status is.’

Paul de Leeuw - presentator

In Hotel Hollandia: ‘Alles zitten downplayen. Dan heb je de mooiste dag van je leven en dan denk je: we willen hem uitnodigen, en dan krijg je een filmpje dat hij het eigenlijk helemaal kut vindt, waar hij de bruiloft moet afsluiten. Mensen raken in de war. Ik zou hem niet meer bellen.’

Rob Kemps - zanger

In Hotel Hollandia: ‘Volgens mij maakt hij een grapje en bedoelt hij het cynisch. Ik heb gelezen dat het bruidspaar heeft verteld dat ze een fantastische dag hadden met hem. Dat is altijd een beetje het gevaar van dit soort dingen. Een verhaal heeft altijd twee kanten. Het is natuurlijk een kwestie van smaak. Ik zou het ook niet per se doen.’

Sandra de Kort - bruid

In het AD: ‘Wij kunnen wel de humor van het filmpje inzien. We hebben contact gehad met Dirk en het was absoluut niet de bedoeling om de draak met ons of zijn werk als trouwambtenaar te steken. En nee, Dirk was ook niet beschonken tijdens de voltrekking. Boos op Dirk? Nee, het was echt een geweldige ceremonie, waarin Dirk een prachtige speech voor ons heeft gehouden. Hij heeft er juist enorm veel tijd en energie in gestoken. We hadden geen ander willen hebben, zoals hij het heeft gedaan.’