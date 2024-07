Journalist Mark Koster: 'Dennis Schouten mocht willen dat ie zo interessant was dat hij bij VI aan tafel wordt genoemd'

Wat speelt er eigenlijk tussen Wilfred Genee en Dennis Schouten?

Ooit waren ze maatjes. Nu kunnen ze elkaars bloed wel drinken. Voor Powned moest Schouten Genee weleens interviewen. Genee vond het Twentse accent van Schouten grappig. Toen er geruchten waren dat talkshow VI van RTL naar Talpa zou gaan, probeerde Schouten hem uit de tent te lokken door dingen te roepen als: ‘Wilfred, je gaat naar SBS, hè?’ of: ‘Wilfred, een miljoen per jaar ga je verdienen!’ Schouten bleef zuigen. In dat stijltje herkende Genee zichzelf; de mannen hadden een klik. Daaruit vloeide voort dat Genee de Tukker vroeg als verslaggever voor Veronica Inside. Eerst voor het tv-programma in 2018 en 2019, later ook voor zijn radioshow. In 2020 hielp Schouten de geboren Leeuwarder met een succesvolle campagne aan de publieksprijs van de Gouden RadioRing voor zijn programma Radio Veronica Inside. Er bloeide een vriendschap op. Ze kwamen privé ook bij elkaar over de vloer. Dat is nu helemaal van de baan. Volgens Schouten mag zijn naam zelfs niet hardop worden genoemd in het programma VI; Genee zou hem keihard boycotten.

Waar ging het mis tussen die twee?

In januari 2021 werd Schouten op het matje geroepen door Paul Römer, managing director radio en tv van Talpa. Het kwam erop neer dat de directie van Talpa een hekel had aan Schoutens YouTube-programma Roddelpraat. Schouten kreeg de keus: kappen met Roddelpraat of kappen met Radio Veronica. In de reactie van Genee was Schouten toen erg teleurgesteld. Genee zei: ‘Hier kan ik niets aan doen.’ Schouten had graag gezien dat Genee ervoor was gaan liggen door te stellen dat Dennis bij het programma hoorde, maar Genee deed niets. Schouten stopte bij Talpa. Daarna verraadde Genee op de radio een geheimpje van Schouten, namelijk dat hij aan Expeditie Robinson mee ging doen. Dat had Schouten hem in vertrouwen verteld. De vriendschap was definitief gebroken en Genee werd het mikpunt van hoon en spot in Roddelpraat.

‘Hij is geen goede formatbedenker en kiest voor zichzelf de meest waardeloze programma’s uit’

Wat vindt Wilfred Genee van zichzelf?

‘Ik snap ook heel goed dat je mij kunt haten.’

Wat vinden wij van Wilfred Genee?

Iedere vrouw krijgt zijn jawoord, want hij kan Genee zeggen.

Wat vinden anderen van Wilfred Genee?

Johan Derksen – collega

‘Wilfred en zingen... Op een feestje denken ze: laat die klootzak maar even zingen, dan rot hij op. Ik wil niet hatelijk doen, maar door zijn rare gedrag en zijn zinghobby neemt dadelijk niemand hem meer serieus als presentator. Kijk, ik ben 75, ik zwaai zo af. Maar hij moet nog tien jaar werken. Hij weet niet wat leuk is. Al zijn talkshows zijn kapotgegaan aan wat hij leuk vindt. Hij grijpt alles aan om zichzelf te laten zingen. Ik vind het jammer dat iemand met zijn kwaliteiten rare dingen doet met van die kutliedjes. Ik denk dan: wat voegt dat toe? Het is onzin. Hij zingt maar een eind weg, maar val mij er niet mee lastig!’

Mark Koster - journalist

‘Genee is de beste tv-ontregelaar van ons land. Mensen die denken dat ze veilig in een tv-studio hun verhaaltje kunnen afdraaien, worden genadeloos door hem getackeld. Genee is er een meester in om direct de pijn van het verhaal bloot te leggen. Dat is een kwaliteit. Zeker in een tijd waarin mensen op televisie enorm afgevlakt zijn en bijna niemand meer wat durft te zeggen. In het buitenland wordt het ontregelen van een gesprek gezien als een journalistieke kwaliteit, in Nederland ziet men dat nog niet zo. Het moet hier allemaal netjes volgens structuur en regeltjes verlopen. Daar doet Genee gelukkig niet aan mee, dat vind ik heel goed. Ik zou het leuk vinden als hij een tijdslot krijgt bij de publieke omroep. Nu hij weer een tijdje van de buis is, zal ik zijn stijltje wel missen. Renze Klamer komt er aardig bij in de buurt. Dat de naam Dennis Schouten niet genoemd zou mogen worden in Vandaag Inside, dat slaat natuurlijk nergens op. Schouten mocht willen dat ie zo interessant was. Genee is niet zo goed in empathische dingen, maar hij is wel een goeie nieuwsjournalist. Sport en politiek, daar verdiept hij zich goed in. Maar hij heeft niet de empathie om bij mensen iets naar boven te krijgen dat ze eigenlijk niet willen vertellen. Zingen, dat moet hij ook niet doen. Ik vind zijn muzieksmaak werkelijk belabberd. Hij is zo’n intelligente jongen, en eigenlijk een perfecte presentator, en dan heeft hij zo’n slechte muzieksmaak. Hoe dat toch kan, dat blijft een raadsel.’

Dennis Schouten - vijand

‘Ik heb op Tweede Kerstdag 2020 bij hem thuis in Soest gegeten. Wilfred maakte in de keuken het eten klaar. Ik zat een hele poos met zijn vrouw Lily te kletsen. Ze vroeg wat voor dekbedovertrek ik had. Dat zou volgens haar veel zeggen over mijn karakter, chakra’s, diepe energieën en gevoelens. Ze wist direct wat voor mens ik was. Ze vroeg of ik weleens danste in de woonkamer. Dat soort gesprekken. Het was best vermoeiend. Toen Wilfred erbij kwam zitten, schaamde hij zich een beetje voor die onderwerpen. Hij wist dat ik niet de meest geschikte persoon was om dit soort thema’s mee te bespreken. Er was een halve fles Bacardi in huis, die hebben Wilfred en ik samen leeggedronken. Lily heeft er een hekel aan als Wilfred drinkt. Dat vindt ze niet leuk en ze liet dat duidelijk merken. Toen de Bacardi op was, kondigde ze aan dat ze naar bed ging. Wilfred zei dat hij nog even met mij bleef zitten. Hij bleek nog een fles whisky te hebben, die hij had gekregen van voormalig No Surrender-voorman Henk Kuipers. Ik ben op zich geen whiskydrinker, maar beter dat dan niks. Die hele fles hebben we samen opgemaakt. Veel gepraat, veel gelachen, gezellig. Wilfred was hagelsteendronken. Hij zat voorover te suffen in zijn stoel. Ik zei dat ik maar naar huis ging. Daarop gooide hij zijn autosleutels naar me toe, van zijn nieuwe Audi. Maar ik was in mijn eigen auto. Die stond al de hele avond voor zijn huis geparkeerd, maar dat besef had hij kennelijk niet meer. Heel slecht natuurlijk, maar ik ben inderdaad achter het stuur gestapt en naar huis gereden. Gelukkig veilig thuisgekomen. In Roddelpraat heeft Jan Roos verteld dat Wilfred een structurele vreemdganger is. Ook vertelde hij de inmiddels beroemde anekdote over de ladyshave. Jan zei dat Wilfred altijd een ladyshave in de kofferbak heeft liggen. Als hij afspreekt met vrouwen, geeft hij hen die ladyshave, want Wilfred wil een kale poes. Of dit waar is, weet ik niet. Jan is er nog steeds heel stellig in. Wilfred heeft er veel last van gehad, want hij werd overal ladyshave genoemd.’