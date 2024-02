Met deze alternatieve beleggingsmethodes kun je de lage rentes op spaarrekeningen mogelijk omzeilen

@media (max-width: 680px){#fig-65d3dd96bd3aa img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d3dd96bd3aa img{#fig-65d3dd96bd3aa img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65d3dd96bd3aa img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d3dd96bd3aa img{#fig-65d3dd96bd3aa img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65d3dd96bd3aa img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d3dd96bd3aa img{#fig-65d3dd96bd3aa img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Geld sparen op een spaarrekening en er op achteruit gaan

Dat klikt als ‘wappie’, maar dat is het niet. De inflatie bedraagt op dit moment – begin 2024 - zo’n 3,2% per jaar. Tussen oktober 2021 en juli 2023 was de inflatie zelfs nog hoger, met pieken tot boven de 14% op jaarbasis, in september en oktober 2022. Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt de inflatie per maand bij, zodat je als consument een goed beeld hebt, hoeveel je er precies op achteruit gaat. Spaarrekeningen van Nederlandse banken geven daarentegen maar een lage rentevergoeding, die zo tussen de 1 en de 1,5% per jaar ligt. Hoe hoog het rentepercentage op spaarrekeningen van jouw bank is, kun je gemakkelijk nakijken op de website van je bank. Tussen de banken onderling zijn er wel wat verschillen qua rentevergoeding, maar de rentes ontlopen elkaar niet zo heel veel. Afgezet tegen de huidige inflatie is één ding echt zeker: je teert jaarlijks in op je vermogen als je je spaarcentjes op een spaarrekening stalt. Het is dan ook niet onlogisch dat veel mensen zoeken naar alternatieven om hun vermogen te beschermen.

Beleggen in edelmetalen: goud en zilver

Goud en zilver kunnen een goed alternatief zijn als je je geld niet op een spaarrekening wilt zetten. Voordeel is dat goud en zilver fysiek zijn, en door de geschiedenis heen waardevast zijn gebleken. Zowel goud als zilver worden gebruikt voor sierraden, maar deze edelmetalen kennen ook heel veel industriële toepassingen. Zo wordt er bijvoorbeeld gemiddeld 36 milligram goud gebruikt in een smartphone. Ook zilver wordt gebruikt aan de binnenkant van een smartphone, en wel op de printplaat. Per mobieltje gaat het gemiddeld om circa 90 milligram. Maar ook in auto’s, ziekenhuisapparatuur, en allerlei industriële machines worden edelmetalen als goud en zilver verwerkt.

De vraag naar goud en zilver is in de laatste jaren alleen maar toegenomen, als gevolg van de gestegen welvaart. Echter nemen de bovengrondse en ondergrondse hoeveelheden gestaag af. Dit maakt dat de kans groot is dat de prijzen van goud en zilver in de komende jaren (sterk) kunnen stijgen. De vraag naar deze edelmetalen stijgt, maar het aanbod loopt terug. 20 jaar geleden (in 2004) was de waarde van een kilogram zilver zo’n 160 euro, terwijl een kilo zilver nu zo’n 680 euro doet op de markt. In de afgelopen 20 jaar is de waarde van zilver dus met meer dan een factor 4 gestegen (meer dan 300% rendement). Wie 20 jaar terug een kilogram goud had gekocht betaalde daarentegen zo’n 10.000 euro. Op dit moment is de waarde daarvan echter rond de 60.000 euro, wat neerkomt op een rendement van ongeveer 500% rendement.

Op een spaarrekening had je in diezelfde 20 jaar zelfs met een rente van 4% slechts ongeveer 120% rendement gehaald, en met een rente van 6% zou dat zo’n 220% rendement zijn geweest over een periode van eveneens 20 jaar. Wie 20 jaar terug in goud of zilver had belegd, en dit ook had aangehouden tot nu, had dus een beduidend beter rendement gehaald dan degene die zijn geld op een spaarrekening had gezet. Daar komt dan nog bij dat de huidige rentepercentages die banken op spaarrekeningen geven een stuk lager zijn dan in de afgelopen 20 jaar.

Beleggen in Bitcoins

De Bitcoin is de meest bekende cryptomunt die we kennen, en het was ook de eerste in zijn soort die het levenslicht zag. De Bitcoin bestaat inmiddels al zo’n 15 jaar, en kent tegenwoordig vele toepassingen. Je kunt er al op redelijk wat plekken (online) mee betalen, en deze digitale munt wordt gebruikt voor allerlei online toepassingen binnen bepaalde bedrijven. Van alle cryptomunten die er zijn is de Bitcoin ook de meest verhandelde cryptomunt; de munt is inmiddels breed geaccepteerd in de maatschappij.

Zowel over een korte periode als over een langere periode bekeken had je in het verleden een beter beleggingsrendement gehad als je in Bitcoin had geïnvesteerd, in plaats van dat je je geld op een spaarrekening had gezet bij een van de vele banken in Nederland. Een vergelijking over de laatste 20 jaar - zoals we hiervoor in dit artikel deden voor edelmetalen - is niet mogelijk, want zo lang bestaat de Bitcoin nog niet. Maar over een periode van 5 jaar bekeken had je een rendement kunnen maken van meer dan 1.230% als je je geld in Bitcoin had belegd. De koers van de Bitcoin bedroeg eind februari 2019 namelijk zo’n 3.600 euro, terwijl de koers op dit moment rond de 48.000 euro ligt. Een ook over het laatste jaar bekeken is de koers van de Bitcoin met meer dan 100% gestegen; de digitale munt noteerde eind februari 2023 ongeveer 22.000 euro.

Meer informatie over Bitcoins en online exchanges en brokers waar je kunt handelen in Bitcoin vind je op een website als BitcoinDaily.nl.

@media (max-width: 680px){#fig-65d3dd96bd6ba img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d3dd96bd6ba img{#fig-65d3dd96bd6ba img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65d3dd96bd6ba img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d3dd96bd6ba img{#fig-65d3dd96bd6ba img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65d3dd96bd6ba img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d3dd96bd6ba img{#fig-65d3dd96bd6ba img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Let op: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Ben je de lage rentes van je bank beu, en wil je iets anders dan de traditionele spaarrekening? Kijk dan ook eens naar andere beleggingsmethodes, die je kunnen behoeden voor het krimpen van je vermogen, als gevolg van inflatie. Let er daarbij wel op dat in het verleden behaalde resultaten geen enkele garantie voor de toekomst bieden. Het rendement op edelmetalen als goud en zilver, en op cryptovaluta als Bitcoin, kan in de toekomst ook (aanmerkelijk) minder of zelfs negatief zijn over een bepaalde tijdsspanne. Beleg daarom alleen geld dat je echt niet nodig hebt, zorg dat je je vaste lasten kunt blijven betalen, en informeer je vooraf altijd goed over de risico’s van beleggingen waar je geld in wilt stoppen.