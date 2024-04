Leon Verdonschot: 'Wilders, je bent een vriend van Orbán óf van de Joden'

'Wilders presenteert zich als vriend van het Joodse volk, maar de man die hij 'mijn bondgenoot' noemt is zelf een antisemiet'

Beste Geert Wilders,

Toen de Schotse schrijver Robert Louis Stevenson in 1886 zijn klassieker Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde schreef, had hij niet kunnen bevroeden dat het hoofdthema van zijn roman eeuwen later nog steeds zou opduiken in de actualiteit.

Bijvoorbeeld in de vorm van een Nederlandse politicus die 138 jaar later aan een formatietafel zit te overleggen met drie partijen en steeds benadrukt dat hij verantwoordelijkheid wil nemen, bereid is tot water bij de wijn en samen problemen wil oplossen. En dan naar buiten loopt, zijn telefoon pakt, X opent, begint te tikken en weer verandert in, nou ja, Mr. Edward Hyde. Om zich de ochtend erna aan de formatietafel weer vrolijk en charmant te melden als Dr. Henry Jekyll.

Maar er zijn grenzen aan het combineren van twee gezichten in één hoofd. De PVV heeft zich altijd gepresenteerd als een vriend van het Joodse volk en het land Israël. In het verkiezingsprogramma waarmee de PVV de grootste partij van Nederland werd, staat: ‘De PVV is een grote vriend van de enige echte democratie in het Midden-Oosten, Israël. Ook cultureel is Nederland zeer verbonden aan Israël.’

Afgelopen week besloot de Tweede Kamer dat het demissionaire kabinet een nationaal antisemitismeberaad moet voorzitten, waarbij Joodse organisaties in het Catshuis worden uitgenodigd. De motie voor het bewaken van de veiligheid van de Joodse gemeenschap werd ondertekend door alle fracties in de Tweede Kamer, behalve uiteraard Denk, want tsja: Joden. En Thierry Baudet was niet aanwezig bij het debat, want tsja: democratie.

Maar de PVV tekende mee, en ook in het recente en verre verleden heeft u altijd benadrukt hoe fel u tegen antisemitisme bent. Toen demonstranten met Palestinavlaggen enkele weken geleden de ingang van de Tweede Kamer bezetten en de walgelijke ‘From the river to the sea’-leus door ons nationale parlementsgebouw klonk, zei u nog: ‘Nooit eerder zag ik deze Jodenhaat, Israëlhaat en antisemitisme hier eerder.’

Welnu. Een citaat. ‘We bevechten een vijand die anders is dan wij. Niet open, maar verstopt. Niet rechtdoorzee, maar listig. Niet eerlijk, maar gemeen. Niet nationaal, maar internationaal. Hij gelooft niet in werken, maar speculeert met geld. Hij heeft geen eigen thuisland, maar meent dat hij eigenaar is van de hele wereld.’

Het onderwerp van deze haatspeech is de Joodse zakenman George Soros, vandaar dat alle antisemitische leugens over Joden (listig, geldbelust, gemeen, geen thuisland, streven naar wereldheerschappij) in slechts enkele zinnen al langs komen. En wie sprak deze Jodenhaat, Israëlhaat en antisemitisme uit? Victor Orbán, in 2018. De man wiens, voor de vrije pers uiteraard niet toegankelijke, congres bijwonen u nog belangrijker vindt dat een dag verder formeren. ‘Mijn vriend en bondgenoot,’ zoals u de antidemocratische, antirechtsstatelijke antisemiet ooit noemde. En een paar dagen later weer aanschuiven aan de formatietafel, die eerst weken de tijd nam om overtuigd te raken van uw respect voor de rechtsstaat. En weer ageren tegen Jodenhaat.

Het kan niet allebei samen. Je bent een vriend van Orbán of van de Joden. Je bent Jekyll óf Hyde.