Nieuwe Revu's kijktip: 'Becoming Karl Lagerfeld'

Alleen al zijn kat Choupette erfde 1,5 miljoen dollar. Genoeg stof voor een smakelijke dramaserie. In Becoming Karl Lagerfeld volgen we Karl in de periode dat zijn ster rijzende is in de Parijse modewereld.

Het zijn de hedonistische jaren zeventig en Yves Saint Laurent is koning. Karl wil diens kroon, wat hem in direct conflict brengt met Saint Laurents gewiekste zakenpartner Pierre Bergé. Saint Laurent is een betere ontwerper, maar mentaal instabiel. Lagerfeld is een ijzeren vuist in een fluwelen handschoen. Zijn enige zwakheid is dandy Jacques de Bascher. En laat nou ook Yves daar een oogje op hebben. In Becoming Karl Lagerfeld komen de wilde feestjes, de hysterische ruzies en vuile trucs tot leven. We zien de keiharde modewereld ontstaan die vandaag de dag zo dominant is. En Daniel Brühl brengt alweer succesvol een Duits icoon tot leven.

Becoming Karl Lagerfeld start 7 juni op Disney+.