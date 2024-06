Beton ciré: de stoere vloer voor de moderne man

Beton ciré is een robuust, karakteristiek en natuurlijk materiaal dat steeds populairder wordt in de inrichting van interieurs. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt als vloercoating over gietvloeren . Het is bijzonder geschikt voor keukens en badkamers vanwege zijn sterke en waterbestendige eigenschappen.

In de keuken kan het worden gebruikt voor naadloze werkbladen en achterwanden. In badkamers biedt het een waterdichte afwerking voor vloeren en muren. Dit materiaal is modern, strak, waterdicht en eenvoudig schoon te houden. Beton ciré kent echter nog veel meer toepassingen in interieurs. Het wordt ook toegepast voor schoorsteenmantels, meubels, zitbanken, bars en balies: stevig, duurzaam en toch elegant. Beton ciré is een veelzijdige alleskunner met een unieke betonuitstraling. Vooral mannen zijn grote fans van dit materiaal, aangezien het een stoere look heeft. Hierover lees je meer over beton ciré en hoe je het kunt toe passen op vloeren in je uiterlijk.

Wat is beton ciré?

Deze waterdichte betonstuc beperkt zich niet tot vloeren en wordt nu ook vaak toegepast op muren. De techniek, die bekend staat om zijn kenmerkende zichtbare strepen die textuur toevoegen, is al meer dan 25 jaar een populaire keuze in Franse badkamers, evenals bruggen en viaducten, wat de Franse naam ('gewreven beton') verklaart. Tegenwoordig heeft beton ciré ook zijn intrede gedaan in Nederlandse huizen.

Geschikt voor meerdere toepassingen

Beton ciré, ook wel 'decoratief beton' of 'afwerkingsstuc' genoemd, wordt op diverse manieren toegepast. Dit materiaal wordt doorgaans in meerdere lagen opgebracht, waarna het geschuurd en na het drogen voorzien van een beschermende coating. Ondanks de dunne afwerking, vaak slechts enkele millimeters dik, is het bijzonder duurzaam. Het wordt veel gebruikt op diverse manieren, zoals:

· Badkamers en doucheruimtes

· Keukens, inclusief werkbladen

· Als bekleding voor badkamermeubels

· Om haarden een stevige uitstraling te geven

Voordelen van beton ciré

Vandaag de dag kiezen ook veel Nederlandse mannen ervoor om hun vloer te laten coaten met beton ciré. G-vloeren is een specialist op dit vlak. Huur ze in en ervaar dan de volgende voordelen van dit materiaal.

1. Praktisch: Beton ciré is naadloos, wat op de vloer natuurlijk ideaal is. Hierdoor blijft er geen vuil of stof achter in de kieren, wat je wel hebt bij een houten vloer en laminaat. Het naadloze ontwerp is daarom zeer praktisch, vooral als het gaat om de reiniging van de vloer.

2. Hygiënisch: We komen daardoor direct bij het volgende voordeel van een beton ciré vloer. Zo’n vloer is door het naadloze design ontzettend hygiënisch, aangezien bacteriën geen kans krijgen om zich te nestelen.

3. Mooi: Beton ciré ziet er prachtig uit, wat natuurlijk ook belangrijk is. Dit materiaal heeft een stoer uiterlijk en past daardoor goed in een industrieel interieur.

4. Kleuren: Het is daarnaast prettig dat je bij het aanbrengen van beton ciré veel keuze hebt als het gaat om kleuren. Zo vind je altijd een tint die goed bij de rest van je interieur past.

5. Onderhoudsvriendelijk: Beton ciré heeft weinig onderhoud nodig. Natuurlijk moet je de vloer zo nu en dan schoonmaken, maar daar is het eigenlijk ook wel mee gezegd.