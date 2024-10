Collega Wim Hof na ophef: 'Ondanks negatieve media-aandacht nog goed gevulde agenda'

Wim Hof (65) zou zijn zwangere vrouw in haar gezicht en buik hebben getrapt en hete koffie over haar dochter hebben gegooid. De verhalen over The Iceman gaan ons niet in de koude kleren zitten...

Voor het geval je nog nooit in een vat met ijsblokjeswater hebt gezeten: wie is Wim Hof?

Hof werd bekend met zijn wereldrecords waarbij hij op allerlei verschillende manieren intense kou trotseerde. Zo beklom hij met blote voeten besneeuwde bergen en zwom hij op de Noordpool, slechts gekleed in een zwembroek, onder een dikke ijslaag door. Hij kan naar eigen zeggen gedurende ruim 6 minuten zijn adem inhouden. Ook liep de koele kikker uit Sittard in Finland barrevoets een halve marathon bij temperaturen tussen de 20 en 30 graden Celsius onder nul. Hij liep tweedegraads bevriezingen op aan zijn voeten. In Tanzania liep Hof nagenoeg naakt en bij 15 graden onder nul naar de top van de 5892 meter hoge Kilimanjaro. Zijn bijnaam klinkt cool: The Iceman.

Waarom zijn de meningen over The Iceman nu zo onderkoeld geraakt?

Hof vergaarde miljoenen door zijn praktijken om te zetten in een methode voor een gezonder leven. Hof beweert ervan overtuigd te zijn dat mensen hun zenuwstelsel en immuunstelsel kunnen beïnvloeden met hun geestelijke vermogens. Er werden boeken over gemaakt en als bestsellers verkocht, maar de afgelopen jaren kwam zijn methode steeds meer in opspraak. De Amerikaanse onderzoeksjournalist Scott Carney bracht in 2023 een documentaire uit waarin de dood van dertien mensen in verband wordt gebracht met het beoefenen van de Wim Hof-methode. Nu er een film over zijn werk en leven wordt gemaakt, steekt zijn ex-vrouw daar een stokje voor. Haar kinderen en zijn zoon beschuldigen hem in de Volkskrant van jarenlang lichamelijk en psychisch geweld, iets waarvoor hij in 2012 reeds is veroordeeld, maar wat nu opnieuw onder de aandacht komt. De gezondheidsgoeroe zakt door het ijs, de productie van de film is voorlopig stopgezet.

‘Zijn straf heeft hij al gehad, maar nu wordt hij voor de tweede keer gestraft’

Wat vindt Wim Hof van zichzelf?

‘Er is sprake van jaloezie, bitterheid en afgunst.’

Wat vinden wij van Wim Hof?

De plannen voor de film kunnen voorlopig in de ijskast.

Wat vinden anderen van Wim Hof?

René Valk - collega

‘Ik ben een van Wims instructeurs, we zijn allemaal zzp’ers en we worden veel gebeld deze tijd. Het is voor ons ook ongeloofwaardig en lastig om te zien wat er allemaal gebeurt. Ik koppel er geen waardeoordeel aan. Ik wacht het nu even af en kijk het even aan. Er wordt veel over gesproken, maar ik merk er verder nog niets van. Geen mensen die afzeggen of zo, er staan nog voldoende nieuwe sessies op de agenda. Verder speelt er niets wat er zich binnen mijn gezichtsveld afspeelt. Of ik veel van Wim heb geleerd? Ja, zijn kracht en zijn positieve energie. De positieve vibe die hij in de wereld wil zetten, daar word ik wel heel gelukkig van. Het is een andere en mooie manier om naar de wereld te kijken en daar kan ik mij goed in vinden. Ik ben hem erg dankbaar en ik sta honderd procent achter de dingen die hij doet. Wat er wordt beweerd over hem, daar ben ik niet bij geweest en daar kan ik dus niets van vinden. Met enige regelmaat geef ik de workshop van het ijsbad en die wordt met veel plezier en enthousiasme ontvangen. Mensen die bij me komen met stress en problemen kan ik helpen met een methode en technieken waar ze heel enthousiast van worden. Het is jammer dat Wims methode nu zo negatief in het nieuws is, wellicht heeft dat op ons ook effect, maar dat weet ik nog niet. We wijzen er altijd op dat je nooit extremen moet opzoeken zonder de juiste kennis. Zonder getraind te zijn of bij gebrek aan kennis kunnen mensen gaan experimenteren, dan is bij wijze van spreken alles gevaarlijk. Niet iedereen houdt zich daaraan en daarom is het in het verleden weleens misgegaan. We blijven altijd waarschuwen: doe dit altijd in een veilige omgeving. Of ik ook met blote voeten bergen beklim en onder ijs door zwem? Nee, niet in die extreme kou. Ik doe wel sportieve elementen extreem, maar niet zo extreem als hij. We hebben maar één Wim en dat is aan hem.’

René van der Gijp - oud-voetballer

In Vandaag Inside: ‘Het gaat om de vraag: is die man goed bij zijn hoofd? Ik las dat hij met zijn zoon had afgesproken in het Vondelpark. Die zoon was wat te laat en toen dacht hij: weet je wat ik doe? Ik zwem naar die fontein en ga er in mijn blote hol op zitten. Een klysma wilde hij doen. Dat zijn niet dingen waar ik direct op kom als ik in een park sta en een fontein zie. Dat is helemaal misgegaan. Zijn darmen hingen er half uit.’

Johan Derksen - moppersmurf

In Vandaag Inside: ‘Zijn vrouw is met hem getrouwd omdat hij had verteld dat hij in Finland onder het ijs door was gezwommen. Dat vind ik nou niet meteen een reden voor een huwelijk, meer een reden om iemand in een gekkenhuis op te sluiten. Als je een foto van hem ziet in zo’n bak met ijsblokjes, dan weet je toch al dat hij niet in orde is? Ik hoorde dat hij dit jaar miljoenen heeft verdiend. Maar als je je zwangere vrouw in elkaar slaat, dan deug je voor geen meter natuurlijk.’

Pepijn van Erp - journalist

Op kloptdatwel.nl: ‘Scott Carney is een onderzoeksjournalist die jaren geleden ging uitzoeken wat de Wim Hof Methode nu eigenlijk voorstelt. Hij begon met een sceptische insteek, maar raakte tot zijn eigen verwondering overtuigd van de voordelen van de methode en past er zelf tot op de dag van vandaag onderdelen van toe. Toch sluit hij zijn ogen niet voor kritiek op de methode en de mogelijke gevaren. In een zeer recente video gaat hij diep in op een van die gevaren, namelijk het combineren van Hofs ademhalingstechniek met (onderwater)zwemmen. Meerdere sterfgevallen door shallow water black-out worden met de toepassing van de Wim Hof Methode in verband gebracht. Het risico is al zeker sinds 2016 bekend en het bedrijf van Wim Hof, Innerfire, claimt er altijd voor te waarschuwen dat dit risico bestaat en dat je dus niet in je eentje te water moet gaan als je de ademhalingstechniek toepast. Carney laat echter met videobeelden zien dat Wim Hof lang niet altijd zo voorzichtig is. In zijn video heeft Carney het over dertien sterfgevallen die mogelijk met toepassing van de methode verband houden. Op zijn Twitteraccount laat Carney weten dat hij na het publiceren van deze video wordt lastiggevallen, vermoedelijk door de zoon van Wim, Enahm Hof, die het zakelijke brein van de familiebusiness is. Dat klinkt mij wel enigszins bekend in de oren. Toen ik hier in 2015 onthulde dat een beklimming van de Kilimanjaro niet zo succesvol was verlopen als het bedrijf van Hof deed voorkomen, kreeg ik ook wat vervelende dingen over me heen van hem.’