Investeren in edelmetalen: wat zijn de voordelen?

Bij investeren denkt de gemiddelde Nederlander al snel aan het kopen van aandelen, opties of obligaties. In plaats daarvan kun je jouw geld ook in edelmetalen steken, zoals goud of zilver. Veel ervaren beleggers hebben edelmetalen in hun portefeuille en dat is niet voor niets. Het beleggen hierin brengt namelijk voordelen met zich mee. In deze tekst hebben wij er een aantal op een rijtje gezet.

Edelmetalen zijn waardevast

In tijden van inflatie wordt jouw geld steeds minder waard. Dit houdt in dat je voor hetzelfde bedrag minder kan kopen dan bijvoorbeeld een jaar geleden. Wil jij je kapitaal hiertegen beschermen? Dan kun je goud of zilver kopen. Edelmetalen hebben door de jaren heen bewezen waardevast te zijn. Goud en zilver behouden hun waarde overigens niet alleen in tijden van inflatie. Ook tijdens een oorlog of economische crisis is dit vaak het geval. Edelmetalen kunnen zelfs in waarde stijgen als de waarde van een munt daalt. Hierdoor kan het slim zijn om een deel van je geld hierin te investeren.

Diversificatie van je portefeuille

Heb jij momenteel al je belegde geld in aandelen zitten? Dan loop je relatief veel risico. Als de economie een klap krijgt, is de kans groot dat de aandelen die je bezit in waarde dalen. Om het risico te spreiden, kun je edelmetalen aan je portefeuille toevoegen. De koers van goud en zilver wordt niet of nauwelijks beïnvloed door de economische ontwikkelingen. Edelmetalen worden over het algemeen dan ook minder hard getroffen, waardoor jij je kapitaal grotendeels behoudt.

De prijzen stijgen en dalen niet hard

De koers van aandelen kan van dag tot dag verschillen. Zo kan een aandeel de ene dag nog veel geld waard zijn, maar een dag later een stuk minder. De prijs van goud en zilver fluctueert wat dat betreft een stuk minder. Uiteraard kan de koers van deze edelmetalen stijgen en dalen, maar dit gebeurt vaak in kleine stapjes. Vandaar dat beleggingen in goud en zilver een stuk minder risicovol zijn dan beleggingen in aandelen.

Er is altijd vraag naar

Als je investeert in goud of zilver, komt er ook een moment dat je dit edelmetaal van de hand wilt doen. Nu is er misschien nog veel vraag naar, maar misschien twijfel je of dit over een aantal jaar nog steeds zo is. Dit is niet iets om je zorgen over te maken, want er zal altijd vraag blijven naar edelmetalen. Wil jij je zilver of goud verkopen? Dan ben je hier vaak snel vanaf. Dit is zeker het geval als jij je tot een goudexpert richt voor de verkoop.

Verschillende mogelijkheden

Een vijfde voordeel van beleggen in edelmetaal is dat er verschillende opties zijn. Zo kun jij je geld bijvoorbeeld in baren en munten steken. Voor particuliere investeerders zijn vooral munten interessant. Omdat munten in de margeregeling vallen, betaal je hier geen btw over. Bij baren is dit wel het geval. Vandaar dat deze vooral gekocht worden door zakelijke investeerders. Zij kunnen de btw namelijk terugvorderen via de belasting.