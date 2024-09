Angela de Jong: 'Ik snap niet wat John heeft bezield om deze serie over Gordon te willen maken'

Heeft John van den Heuvel zich als producent verslikt in de realitysoap rondom Gordon?

Boze tongen beweren van wel. Met zijn productiebedrijf heeft Van den Heuvel de realitysoap Dit Ben Ik gemaakt over het dagelijks leven van Gordon. Er is volgens velen echter dermate veel gescheld en respectloos gedrag te zien in de serie, dat er met een schuin oog zeer kritisch naar de producent wordt gekeken. De website Mediacourant stelt dat Van den Heuvel zich heeft laten meesleuren in de negativiteit en ellende van Gordon. Dat de reputatie die Van den Heuvel heeft opgebouwd als gerenommeerd misdaadjournalist aan het afbrokkelen is. ‘Dit heeft permanente imagoschade opgeleverd.’

Is het nu werkelijk slecht gesteld met de carrière van Van den Heuvel?

Ach welnee. De soep wordt nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Van den Heuvel heeft als producent een gouden kans gezien met het idee van een spraakmakende soapserie over een markant personage. Hij wilde aanvankelijk Geer en Goor weer samenbrengen, dat lukte helaas niet. Met een realityserie over Gordon wist Van den Heuvel als slimme ondernemer dat hij goud én kijkcijfers in handen heeft. Wat verder niets zegt over de inhoud van de serie, die volgens sommigen verwerpelijk is. Tv-recensent Angela de Jong bijvoorbeeld, die door Gordon recent met ‘volgevreten kop’ werd geschoffeerd, schreef haar pittigste Gordon-column ooit. Zo omschreef ze de soapserie als ‘een schitterend document waarin de teloorgang van een B-artiest in al zijn gruwelijke facetten te zien is’. Verder gebruikte De Jong omschrijvingen als: ‘het zieligste verjaardagsfeestje dat ik ooit heb gezien’, ‘één grote treurige schreeuw om aandacht’ en ‘gescheld op alles en iedereen die niet automatisch meegaat in de riedel hoe geweldig hij is’. Ook kijkcijferdeskundige Tina Nijkamp kreeg ervan langs met de Gordonzweep, zij werd door hem een ‘viswijf’ genoemd.

‘Nu doe je twee verschillende dingen en dat is niet handig’

Wat vindt John van den Heuvel van zichzelf?

‘Ik word ook weleens moe van al die meninkjes.’

Wat vinden wij van John van den Heuvel?

Wij worden nog lang niet moe van hem en zouden bergen voor deze Heuvel willen verzetten.

Wat vinden anderen van John van den Heuvel?

Tina Nijkamp - kijkcijferexpert

‘Qua kijkcijfers viel de eerste aflevering ietsje tegen, maar inclusief het uitgesteld kijken haalde het programma een mooie score. Rond de 900.000 is prima voor een eerste uitzending. Dat had ik ook wel verwacht, omdat het programma zo gehypet is. Er werd op tv elke dag over gesproken. Of dat zo blijft, daar heb ik nog geen idee van. Tv-matig zou ik stellen dat Gordons gescheld op Angela de Jong en op mij vooral heel mediagericht is. Ik vraag me af of de kijker daar veel boodschap aan heeft in de volgende afleveringen. Als zender zou ik zeggen: hou daar op een gegeven moment mee op. Het betreft incrowd ruzies, wat kan de kijker dat schelen? Het heeft niet zozeer met Gordons leven te maken, maar met wat anderen van hem vinden. Ik kies er bewust voor om niet op John van den Heuvel te reageren, omdat ik dan in een welles-nietes dingetje terechtkom. In mijn leven ben ik twee keer helemaal verrot gescholden, en dat was beide keren door Gordon. Wat hem betreft: wat kan ik er voor zinnigs over zeggen, behalve zijn gescheld aanhoren? Ik heb op mijn Instagram Stories een foto geplaatst van mezelf terwijl ik in Gordons koffiezaak Blushing in Amsterdam aan de koffie zit met een taartje, met als onderliggende gedachte dat ik het weekend positief wilde beginnen.’

Angela de Jong - tv-recensent

‘Het soort vertrouwen en geloofwaardigheid dat John van den Heuvel heeft opgebouwd in de loop der jaren, komt te voet en gaat te paard. Ik denk dat hij dat van tevoren niet had bedacht. Ik snap gewoon niet zo heel goed wat hem heeft bezield, om deze serie te willen maken. Ik heb enorm veel respect voor wat hij heeft gedaan, hoe hij leeft en wat hij allemaal opgeeft voor zijn werk. Daarom snap ik niet dat hij vrijwillig in dit wespennest is gestapt. Ik denk dat Johns persoonlijke vriendschap met Gordon zijn professionele blik als tv-producent wel echt heeft vertroebeld. Gordon is gewoon niet meer de populaire jongen die hij was. Als John met iets meer distantie naar zijn eigen product had kunnen kijken, had hij misschien zelf ook wel gedacht: dit is niet goed voor mijn vriendschap met Gordon en ook niet voor zijn imago. Want wat we daar zien in die serie, vind ik van zo'n grote treurigheid: kijk naar mij, kijk naar mij. Dat boeren, het praten over z’n seksleven; het is zo’n zielige schreeuw om aandacht dat ik denk: iemand moet Gordon tegen zichzelf beschermen. Daarin heeft John echt enorme steken laten vallen. Hij is denk ik vergeten dat er heel veel is gebeurd en dat er veel naar buiten is gekomen over Gordon. Hoe hij met z’n vriendjes omging, al die bipolaire sms’jes, het gedreig, mensen voor de bus gooien, dreigen met zelfmoord: niet iedereen neemt meer aan dat Gordon een goedlachse man is die het beste voor heeft met mensen. Het draait bij Gordon alleen maar om Gordon. Dat vind ik gewoon niet leuk om te zien. De realitysoap over Gordon zegt niks over Johns werk als misdaadverslaggever, maar het gaat wel om zijn beoordelingsvermogen en zijn motieven. Over wat hem drijft in het leven. Daardoor kijk ik nu wel een tikkeltje anders naar John van den Heuvel. Dat vind ik voor hem zonde, want deze soap kost hem heel veel. Meer dan dat het hem oplevert.’

Klaas Wilting - voormalig politiewoordvoerder

‘Ik denk dat de geloofwaardigheid van John van den Heuvel niet wordt aangetast door de realityserie van Gordon. Uiteindelijk is hij slechts de producent. Ik vind dat je het de maker niet kunt aanrekenen hoe de mensen in een serie zich gedragen, waar ze voor staan of wat ze zeggen. Kijk, we kennen Gordon allemaal en we weten hoe hij uit z’n plaat kan gaan. John ken ik vanuit mijn politietijd, hij was een van mijn medewerkers. Hij was - en is nog steeds - een absolute topper. Op het gebied van crime weet hij natuurlijk hartstikke veel. Als je ziet hoe hij is uitgegroeid van interne voorlichter bij de politie tot wat hij nu allemaal doet, verdient dat alle lof. Ik denk dus zeker niet dat John in zijn geloofwaardigheid is gedaald. Wat betreft die realityserie moet je vooral naar de hoofdpersoon kijken. We weten allemaal wat voor figuur Gordon is. Ik heb nog geregeld contact met John, hij is nog steeds mijn maatje. Je zult maar zoals hij, al zeven jaar dagelijks beveiligd moeten worden. Ik heb groot respect voor hem.’