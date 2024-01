Koos van Plateringen: 'De kans dat Lil' Kleine vervalt in zijn oude drankgedrag, blijft aanwezig'

Het was het afgelopen jaar zo heerlijk stil rondom Lil’ Kleine. Waarom nu weer zoveel rumoer?

Er is een documentaire verschenen die nogal wat stof doet opwaaien. Daar waar we Jorik Scholten – want zo heet de bek op voeten van drie turven hoog – kennen van nare verhalen, wint hij nu iets aan sympathie bij het volk. De rapper raakte in 2022 in opspraak vanwege een filmpje waarop te zien was hoe hij zijn vriendin Jaimie Vaes aan haar haren uit de auto trok en haar hoofd tussen de autodeur leek te klemmen. In 2021 was er al een geweldsincident uitgelekt dat zich had afgespeeld in een hotel op Ibiza, waarbij Vaes bebloed en met gescheurde kleren in de lobby verscheen. Het rappertje is toen door de Spaanse politie meegenomen. Alle ellende schijnt alcohol en drugs als achtergrond te hebben. Scholten heeft zich daarvoor in een afkickkliniek laten behandelen, maar riep onlangs in de talkshow Renze dat hij niet stopt met drinken: ‘Het is wel met vuur spelen, want als je een drankje drinkt, denk je ook eerder aan gebruiken. Maar ik ben er wel trots op dat ik kan drinken zonder ernaar te verlangen.’

Een vreselijke uitspraak van iemand die het niet wil leren, zo lijkt het. Waarom heeft hij dan toch iets aan sympathie gewonnen?

Hoe afschuwelijk zijn daden ook zijn geweest, je moet wel van steen zijn als het je niet raakt wat hij in de docu zegt over het gemis van zijn zoontje Lio. Tien maanden lang hield Vaes hun zoon bij de rapper weg. Hij ging zelfs expres douchen in de badkamer waar hij voorheen met zijn zoontje douchte. De kijker krijgt iets meer begrip voor de muzikant die ooit een van ’s lands populairste artiesten was. Toch daalde datzelfde respect weer gauw na zijn magere performance aan tafel bij Renze Klamer.

‘We moeten ook vieren wat voor een geweldige kunstenaar hij is’

Wat vindt Lil’ Kleine van zichzelf?

‘Als ik zeg dat ik stop met drinken, dan lieg ik.’

Wat vinden wij van Lil’ Kleine?

Kleine kinderen, kleine zorgen. Grotere kleine kinderen, grote zorgen.

Wat vinden anderen van Lil’ Kleine?

Yves Berendse - zanger

‘Door het filmpje waarop Jorik zijn vriendin aan haar haren uit de auto sleurt, was ik best wel bevooroordeeld voor de documentaire. Laat ik vooropstellen dat je te allen tijde met je poten van vrouwen af moet blijven. Toch geloof ik, na het zien van de documentaire, dat er twee schuld hebben gehad. Het was een relatie waarin aan beide kanten veel alcohol en drugs werden gebruikt. Jorik en Jaimie hebben het allerslechtste in elkaar naar boven gehaald. Ik heb iets meer begrip voor hem gekregen. Aan de andere kant maakt hij ook nog steeds dubieuze keuzes, bijvoorbeeld door te blijven drinken. Er schuilt nog steeds boevengedrag in hem. Ik vond het emotioneel, dat hij tien maanden zijn kind niet had gezien. Zij heeft hun kind al die tijd bij hem weggehouden. Ik hoorde laatst geruchten dat ze weer samen zijn, maar ik raad hem niet aan om terug te gaan naar haar. Ik denk zeker dat zij een medeoorzaak is dat alles zo is geëscaleerd. Maar hoe erg je ook naar de klote bent, je moet als man altijd je handen thuishouden.’

Angela de Jong - tv-recensent AD

In haar column in het AD: ‘Een rapper die zo van God los is dat hij biljetten van 500 euro verscheurt voor de camera, met criminelen omgaat en zich zo vol stopt met drank en drugs dat hij vergeet dat hij zijn vriendin niet in elkaar mag beuken. Die 3 miljoen euro moest terugbetalen aan de platenmaatschappij en van de ene op de andere dag zijn inkomsten (een ton per maand!) zag verdampen. Die dus graag wil dat we hem vergeven zodat de geldkraan weer op volle kracht gaat spuiten. Lul Kleine heeft alleen één probleem. Door het slechte verhaal dat hij afstak bij Renze aan tafel is de inhoud van die docu duidelijk geen klap waard. Hij is helemaal niet gestopt met drinken, want daar heeft ie geen zin in. Met drugs is hij wel gekapt, maar ja, voor hoelang, want doordat hij drinkt, speelt hij met vuur, zei hij doodleuk. Hij heeft ook het twaalfstappenplan van de afkickkliniek niet afgemaakt. Is ie nog niet klaar voor. Het was een uiterst merkwaardig interview, waar na afloop niemand blij mee kan zijn geweest. De glimlach op het gezicht van Lul Kleine, die me deed denken aan de grijns van een hypocriete Amerikaanse tv-dominee, werd steeds geforceerder.’

Koos van Plateringen - voormalig SBS-presentator

‘Op het gebied van alcohol ben ik ervaringsdeskundige. Zelf ben ik inmiddels zeven jaar nuchter. Ik heb me laten opleiden tot counselor en help andere mensen om van hun alcoholprobleem af te komen. In mijn podcast Eerlijk over alcohol praat ik met verschillende BN’ers over hun alcoholgebruik. Lil’ Kleine heb ik nog nooit gesproken, ook niet toen ik verslaggever was van Shownieuws. Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat ik zijn situatie niet ken, behalve wat we uit de media hebben vernomen. Ik heb begrepen dat hij uit een onprettige gezinssituatie komt; dat zou een oorzaak kunnen zijn van zijn verslaving. Van drugs is hij afgekickt in een kliniek, maar alcohol is ook een drug. Qua verslavende werking en de schade die het toebrengt aan het lichaam, staat alcohol in hetzelfde rijtje als heroïne en cocaïne. Alcohol blijven gebruiken is dikwijls uiteindelijk een opmaat naar hernieuwd drugsgebruik. Het goede nieuws is dat Lil’ Kleine zich daar wel bewust van is. Het gevaar met alcohol en drugs is dat de middelen een dermate grote kracht op je kunnen uitoefenen, dat je je gedachtes en de drang niet meer onder controle hebt. Dat hebben we bij Dave Roelvink ook gezien. Dat gevaar is bij Lil’ Kleine ook aan de hand. De kans dat hij weer vervalt in oud gedrag, blijft aanwezig. Daar kunnen jaren overheen gaan.’