Overschatte mensen: Marvin Gaye

Z’n vader was Marvin Gay. Gaye voegde een e aan Gay toe, omdat z’n idool Sam Cooke ook een e achteraan had. De ouwe Gay was een toneelschrijver, hij schreef dertien stukken over de intieme relatie tussen mens en virus. Nadat hij failliet ging, werd hij dominee. De moeder van Gaye, Rachel Gaye-Flutter-bucker, ging fulltime aanbellen bij miljonairs met de vraag of ze de helft van hun fortuin aan haar wilden geven. De meesten zeiden: ‘Nee, liever niet.’ Ze ging failliet en werd domineesvrouw.

Marvin Gaye begon te zingen bij het kerkkoor in z’n geboortestad Washington, en daarna zong hij achtereenvolgens bij het bouwvakkerskoor, het loodgieterskoor, het daklozenkoor en het onderwaterzwemmerskoor. Hij verdronk bijna en zou nooit meer bij een koor zingen. Wel ging hij solo en sloot zich aan bij Motown, een label dat vooral artiesten boekte die naast de pot pisten, in een ander bedje ziek waren en hun licht onder de korenmaat plaatsten.

Z’n eerste hit was dan ook How Sweet It Is. Z’n tweede hit was derhalve Can I Get a Witness. En z’n derde hit was inmiddels I Heard It Through the Grapevine, een cover van I Heard It Through the Grapevine, maar dan van een andere vertolker.

Toen een goede vriendin van hem stierf, een goede vriend overleed, een geliefd familielid kassiewijle ging, z’n hond de pijp aan Maarten gaf en z’n tante Ilajah nooit meer haar borsten wilde tonen, kreeg Gaye een zware depressie. Hij trilde en beefde, had een hoge hartslag, had in niks meer zin en verloor z’n eetlust, zodat hij zelfs de tosti van kaas, citroenschillen en groene arduinsaus aan zich voorbij liet gaan. Z’n carrière leek naar de knoppen, maar hij beet door, en maakte What’s Going On, een plaat waarop twaalf nummers over dood en verderf gingen en één nummer over groene arduinsaus.

In een opwelling besloot hij te verhuizen naar wat volgens hem de mooiste stad ter wereld was. Hij was zodanig stoned van allerlei drugs dat het hem geen reet kon schelen wat die mooiste stad ter wereld zou zijn, en zo kwam hij terecht in Oostende (België). Daar schreef iemand voor hem het nummer Sexual Healing, over hoe je van een erectie kunt genezen door seks te hebben.

Hij was ook getrouwd, met een 17-jarige temeier genaamd Janis Hunter. Maar omdat die niet kon uitstaan dat Gaye driemaal daags in z’n broek kakte, en op een keer ook twee keer na elkaar in háár broek, vroeg ze de scheiding aan. Overigens was hij Oostende al meteen zo beu als een beitel in z’n scrotum, waarna hij terugkeerde naar Amerika, waar hij in Los Angeles dagelijks ruzie kreeg met z’n vader over heroïne, drank, sigaretten, citroenschillen, paardenrennen, en wie doet vanavond de vaat?

Marvin Gay schoot Marvin Gaye dood op 1 april 1984. Het was typisch een doordeweekse moord, en meer was het niet.