Nog even over onze Herman...

Vanaf vandaag ligt Nieuwe Revu nummer 35 in de winkels (of je bestelt hem gewoon hier, kan ook: https://tijdschrift.land/product/nieuwe-revu-2020-35/). Met, inderdaad, de laatste aflevering van de meestbesproken tijdschriftrubriek van Nederland. Nog één laatste keer nagelt onze Herman een overschatte pipo volkomen terecht aan de schandpaal. Daarna stoppen we met Overschatte Mensen. Maar waarom?

Volgens onze lieve vrienden en vriendinnen van de Telegraaf, RTL Boulevard, Shownieuws en LINDA. heeft Nieuwe Revu Herman de laan uit gestuurd vanwege alle ophef die er was ontstaan over de stukjes die hij wijdde aan Shirma Rouse en prinses Amalia. Zulks is uiteraard bullshit. Wij houden van Herman. Door dik en dun.

Net zoals wij houden van Overschatte Mensen. De rubriek was, is en zal nooit iets anders zijn dan pure satire. De belediging als stijlvorm. Een beetje zoals The Roast, maar dan op papier. Of zoals hatelijke comments op social media, maar dan zonder spelfouten, uitroeptekenreeksen OF CAPSLOCK!!!!

Waarom dan wel gestopt? Omdat we het na vijf jaar weer eens tijd vonden om Nieuwe Revu een opfrisbeurt te geven. In vakjargon: een restyling. Daar is de redactie achter de schermen al maanden hard mee bezig. Oude rubrieken eruit, vers leesvoer erin. Nieuwe Revu 36 wordt ons eerste gerestylde nummer en is vanaf woensdag 2 september te koop.

Daarom gaan we stoppen met de rubriek van Herman. Overschatte Mensen dreef nooit op haat en had nooit de intentie om mensen te kwetsen. Herman en Nieuwe Revu wilden gewoon een beetje licht en lucht brengen in een wereld waarin iedereen zo druk is met constant HEEL ERG BOOS zijn.

Dus sorry Shirma. Sorry Amalia. Sorry Anouk. Sorry Jelka en Carice. Sorry Max. Sorry Harry. Sorry Floor. Sorry Sylvester. Sorry Jezus. Sorry Elon. Sorry Mahatma. Sorry Nick. En Simon. Sorry Lieke. Sorry Thierry. We zullen het nooit meer doen. Of toch wel. Je weet het maar nooit met die mafkezen bij de Revu.

Oh, en mocht je nu ontzettend veel zin hebben gekregen om je heel erg op te winden, of om heel erg te lachen: alle Overschatte Mensen van Herman Brusselmans zijn te vinden op revu.nl/entertainment. Veel leesplezier.