Overschatte mensen: Ringo Starr

Hij werd geboren te Liverpool op 7 juli 1940 als Richard Starkey, zoon van Ritchie Starkey, die in de oorlog de Duitsers probeerde te verslaan door modder naar hun Messerschmitts te gooien, en Belinda Starkey-Stingers, die tegelzetter was bij een vereniging van vrouwen die mannenberoepen uitprobeerden. Na drie tegels te hebben gezet, stapte ze eindelijk over naar een normaal vrouwenberoep, poetshulp in een stripclub.

Richard Starkey was een ziekelijk mannetje, kreeg achtereenvolgens de tyfus, de pleuris, de mazelen, de bof en de schijterij, en heeft maar een paar keer een school van dichtbij gezien. Dan maar op jonge leeftijd gaan drummen, want zoals we weten hebben drummers meestal de intellectuele opleiding gehad die te vergelijken is met die van een cavia. Starkey drumde bij The Raving Texans, die hun naam veranderden in Rory Storm and the Hurricanes.

Richard Starkey veranderde z’n naam ook, in Ringo Starr, waarbij Ringo geïnspireerd was door de vele ringen die hij bezat, wat heel debiel is, want ik heb veel bretellen in bezit en noem mezelf toch niet Bretello Brusselmans?

Hij ramde meer naast dan op de ezelsvellen, waarbij hij zichzelf geregeld in het gezicht sloeg

Toen kwamen The Beatles op de proppen. Die hadden de slechtste drummer van Engeland, Pete Best, in hun rangen, en al jaren waren ze op zoek naar de op een na slechtste drummer van Engeland. Ze zagen Ringo optreden en John Lennon zei tegen Paul McCartney: ‘We hebben ‘m! Hij is weliswaar niet de op een na slechtste drummer van Engeland, maar hij is wel nog veel slechter dan Pete Best.’

En zo kwamen The Beatles aan hun definitieve bezetting. Bij het maken van hun studioplaten werden de drumpartijen door echte drummers ingespeeld, en bij liveoptredens werd er zo hard gegild door meisjes dat niemand kon horen dat Ringo Starr meer naast dan op de ezelsvellen ramde, waarbij hij zichzelf geregeld in het gezicht sloeg. De andere Beatles lieten Ringo soms een nummer inzingen, zoals de op een na walgelijkste popsong aller tijden: Yellow Submarine. Sterker nog, de andere Beatles lieten Ringo soms een nummer schrijven, zoals de popsong die Yellow Submarine in walgelijkheid weet te overtreffen: Octopus’s Garden.

Na de split van The Beatles richtte Ringo The All Starr Band op, die vier drummers had, van wie er drie redelijk konden drummen, en dan had je ook Ringo, die in z’n eigen gezicht zat te slaan. Hij is twee keer getrouwd geweest, de tweede keer met een dertienderangs actrice, Barbara Bach, die wel beter kon drummen dan Ringo Starr. Honderd keer beter drummen dan Ringo Starr kan z’n zoon, Zak Starkey, die het wist te schoppen tot bij The Who en Oasis. Een gevleugelde uitdrukking in de Engelse muziekwereld is: ‘Verberg alle trommelstokken, Ringo Starr is op komst.’ Dankzij hem zijn The Beatles altijd een over het paard getilde band geweest.