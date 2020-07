Overschatte mensen: Jan Smit

Hij werd op 31 december 1985 geboren te Volendam. Een beroerder nieuwjaarscadeau konden z’n ouders zich niet voorstellen. Z’n vader was Sjoerd Smit, een verzamelaar van opgezette muggenpoten, en z’n moeder was Sjaan Smit-Koevoortjes, die het Volendams dialect in stand probeerde te houden door het zelf te spreken.

Jan Smit was een enorme dombo op de lagere school. Als de meester hem vroeg: ‘Jan, hoeveel is drie plus vier,’ begon Smit te huilen, en zei hij: ‘Als het geen zeven is, zal m’n mammie erg boos zijn op mij.’ Maar z’n mammie werd nooit boos op Smit, het kon Sjaan namelijk geen lor schelen wat er met dat jong gebeurde. En toen ging dat jong nog zingen ook, onder de spectaculaire naam Jantje Smit. Samen met z’n tante Carola nam hij godverdomme een single op, Mama, die heel hoog scoorde. Maar nog steeds bleef de mama van Smit onberoerd door haar onnozele zoon. Dus zong hij voor haar de single Ik Zing Dit Lied Voor Jou Alleen, waarop Sjaan na de eerste beluistering zei: ‘Zing het gerust voor iemand anders, snotneus.’

Jantje groeide helaas op en zette z’n carrière verder, thans onder de onverwachte naam Jan Smit. Hij begon al meteen met een stinkerd, getiteld Als de Nacht Verdwijnt, met als tweede regel: ‘En dus de zon opnieuw weer schijnt,’ en als derde en vierde regel: ‘Dan komt m’n mammie op m’n billetjes slaan / Ik wou dat ik weer naar haar baarmoeder kon gaan.’ Het werd nog een hit ook, net als verschrikkelijke ondingen als Laura en Stilte in de Storm.

Hij is ook lid van Klubbb3, een trio opgevuld door een achterlijke Duitser en een Belg die z’n eigen veters niet kan knopen

Op zoek naar een moederfiguur als partner legde Smit het aan met Yolanthe Cabau van Kasbergen, inderdaad een ietwat onopvallende, grootmoeder-achtige, verzorgende vrouw, die elke avond Jan Smit instopte, na hem een verhaaltje te hebben voorgelezen, zij het moeizaam, want lezen en Yolanthe zijn nooit een prima combinatie geweest.

Jan Smit is, zoals vele stukken onbenul in de Nederlandse showbusiness, niet alleen zanger, maar ook presentator. Zo presenteert hij het Hollandse inteeltfeestje, dat onder de naam Gouden Televizier-Ring Gala of zoiets, prijzen uitreikt aan idioten die nog stompzinniger dingen doen dan ze ooit hadden kunnen vrezen. Jan Smit heeft zich gespecialiseerd in alles wat met het Eurosongfestival te maken heeft. Hij is gastheer van het nationaal Songfestival, en geeft mede commentaar, naast de afgrijselijke nicht Cornald Maas, bij het internationale Songfestival, waar hij meestal Moldavische of Letse of voor mijn part Peloponnesische nummers tot z’n favorieten rekent.

Ondertussen blijft hij zingen, niet alleen solo, maar ook als lid van Klubbb3, een trio dat samen met hem wordt opgevuld door een achterlijke Duitser en een Belg die z’n eigen veters niet kan knopen. Ze hebben al zeshonderd hits gescoord. Dat ze doodvallen.