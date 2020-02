'Windmolens in een natuurgebied, wie verzint zoiets?'

Gemeente De Ronde Venen wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Het Gein, een prachtig gebied onder de rook van Amsterdam (en aan het eind van mijn straat), wordt in dat kader genoemd als gebied waar mogelijk windmolens komen.

Hoe eerder we van fossiele energie af kunnen, hoe beter. En ik vind – unpopular opinion alert! – die kathedralen van het groene geloof ook nog eens mooi, áls ze op de juiste plek staan. In een industrieel gebied bijvoorbeeld, of op zee: ook prima... Maar in een natuurgebied? Wie bedenkt zoiets? Of is het een Geintje?

Gelukkig wordt tegenstand gemobiliseerd. Spaar het Gein strijdt tegen de bouw van ‘megawindmolens’, onder meer met een petitie en een nieuwsbrief, waarin een zeer misleidende fotoimpressie is opgenomen van hoe die turbines eruit zouden kunnen zien: pal naast de oude molen – ooit door Mondriaan geschilderd – en in een formaat waar je vraagtekens bij kunt zetten. Daar kwam terecht kritiek op; de actieclub erkent dat het beeld ‘zwaar aangezet’ is, maar boeie want die impressies ‘zijn zelden waarheidsgetrouw’.

Het is bijna knap hoe zo’n belangenorganisatie de lovenswaardige strijd weet te verkloten met het verspreiden van desinformatie. Zo twitterde de Vogelbescherming afgelopen week dat ‘ónze grutto’s’ zullen sterven als er een vliegveld in Portugal wordt gebouwd. Sinds wanneer zijn die beesten van ons? Met dit soort populistische onzin bewijs je de goede zaak alleen maar een slechte dienst.