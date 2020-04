Wie denkt het Songfestival wel dat hij is?

Ook de Nederlandse oud-deelnemers balen.

Het Songfestival gaat niet door; de grootste ramp voor Rotterdam sinds het bombardement van mei 1940?

Die misplaatste grap wordt wel gehoord uit de hoek van bijdehante Amsterdammers, die in een eeuwige (vooral humoristisch bedoelde) verbale strijd met Rotterdammers zijn verwikkeld. De rivaliteit tussen 010 en 020 bloeit altijd extra op als een van de steden in moeilijkheden verkeert, maar ditmaal wordt de hele wereld getroffen door een extreme crisis. Het annuleren van het Songfestival is dit jaar een financiële aderlating voor Rotterdam, maar moet wel in perspectief worden gezien: de wereld staat in brand, wie maakt zich dan nog druk om een liedjesfeest?

Draait het Songfestival eigenlijk nog wel om de songs?

Allang niet meer. De originele opzet van het Eurovisie Songfestival was dat andere landen eens in aanraking zouden komen met typerende muziek uit hun buurlanden. Het was aanvankelijk ook verplicht om met een lied in de eigen taal mee te doen, een fraaie poging tot cultuurbehoud. Die idealen zijn verlaten. Het draait allang niet meer om de schoonheid van de liedjes of het laten zien van de muzikale identiteit van je eigen land. Het Songfestival is behalve een politiek en strategisch steekspel tussen landen die elkaar expres wel of geen punten geven, een hysterisch verkleedfeestje geworden, soms met inzendingen die de benaming ‘muziek’ niet zouden mogen dragen.

Grappig toch hoe allerlei grijpgrage ‘belanghebbenden’ en ‘kandidaat-presentatoren’ die nooit een cent om dat hele Songfestival gaven, zichzelf schaamteloos naar voren schuiven voor een plekje in de frontlinie

Wat vindt het Songfestival van zichzelf?

‘De annulering voelt onwerkelijk, maar was onvermijdelijk.’ (uitvoerend producent Sietse Bakker)

Wat vinden wij van het Songfestival?

Wij zingen het nog wel even uit zonder Songfestival.

RONNIE TOBER deelnemer in 1968

‘De wereld vergaat niet nu het Songfestival niet doorgaat, maar het is wel superjammer. Het gaat echter om ons aller gezondheid. Ik ben op leeftijd, ik blijf met mijn echtgenoot Jan binnen. Natuurlijk heb ik er financieel ook schade van; alles is afgezegd. Ik dacht dat 2020 een prachtig jaar zou worden: mooi rond getal, ik word 75 in april, maar het is een rampjaar.’

Ik blijf binnen met mijn echtgenoot Jan

LAURA VLASBLOM deelnemer in 1986

‘Ik hou van popmuziek en vind dat het Songfestival om de liedjes zou moeten draaien. Ik vind het al best wel lang een grote poppenkast geworden, een soort paradijsvogelshow. Voor 75 procent is het een evenement met mensen die allemaal heel erg debiel staan te doen. Ik mis de songs in het Songfestival, het is een soort freakshow geworden. Gelukkig maakt Nederland zich met haar inzendingen daar niet schuldig aan.’

Het is een freakshow

GUY DE HOOG 010-kleding

‘Rotterdammers hebben graag wat te klagen, vrijwel altijd met een knipoog. Heel Nederland was enthousiast over het Songfestival, wij geven graag een tegengeluid. Vandaar dat ik de kledinglijn ‘Pleurt op met je Songfestival’ heb ontworpen. Het liep storm: honderden T-shirts, hoodies, sweaters en rompertjes hebben we verkocht. Het ging als een tierelier.’

Pleurt op met je songfestival

SASKIA & SERGE deelnemers in 1971

‘Toen wij meededen in Dublin, lag het Songfestival bijna op z’n gat. Er ging toen het gerucht, mede door de hoge kosten, dat het misschien de allerlaatste keer was geweest. We zijn heel blij dat we destijds zesde zijn geworden met een luisterliedje.’

BEN CRAMER deelnemer in 1973

‘Natuurlijk word ik elk jaar gebeld wat ik van ons deelnemende liedje vind en zijn er rondom het festival meer aanvragen dan anders. Ik kan wel klagen dat ik inkomsten misloop, maar ik lig nu in mijn achtertuin in de lentezon, uit de wind, ik kom de deur verder niet uit en kan het allemaal nog wel even uitzingen. Je kan er ook gek van worden, al die berichtgeving over het virus. Een mens moet ook ergens ontspanning kunnen zoeken. Aju paraplu, de wereld kan me even gestolen worden.’

WILLEKE ALBERTI deelnemer in 1994

‘Ik verveel me niet. De hele dag ben ik bezig met filmen, dingen inspreken, foto’s zoeken. Ik vind het wel vreselijk dat er zoveel dingen niet doorgaan; denk eens aan alle musicals, artiesten die net begonnen zijn, voorstellingen die niet in een later stadium kunnen worden herhaald: het is een ramp. Maar we moeten er nu voor zorgen dat we niet allemaal doodgaan.’

EDSILIA ROMBLEY deelnemer in 1998 & 2007

‘Elke ochtend sta ik op met de gedachte: jeetje mina, in welke slechte film zijn we beland? Jammer dat het Songfestival niet doorgaat, maar we verkeren in een serieuze wereldcrisis, dat vind ik veel belangrijker dan wat dan ook. Mijn carrière is door het Songfestival losgebarsten in 1998, maar daarna heb ik mijn eigen dingetje opgebouwd. Natuurlijk was het dit jaar extra bijzonder omdat ik een presentatierol zou vervullen. Ik ga echt niet zelf zielig zitten doen nu, het is een rámp wat er momenteel in de wereld gebeurt. ’

MAGGIE MACNEAL deelnemer in 1974 & 1980

‘Voor mij was dit een bijzonder Songfestival geweest, aangezien ik veertig jaar geleden meedeed en het festival toen óók in Nederland werd gehouden. Dat het nu niet doorgaat, is voor de kansen van ons land niet heel slecht. Ik was namelijk niet ondersteboven van het liedje. Het duurt veel te lang voordat de climax komt. Er moet nu een nieuwe inzending komen.’