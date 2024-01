'Alexander Klöpping mag het volk uitleggen hoe leuk het internet is. Boeiend.'

— Pas op: satire! Elke week fileert de onderschatte Vlaamse schrijver Herman Brusselmans een overschat persoon uit de wereldgeschiedenis. ‘Een stilistische oefening in iemand uitschelden’, zoals hij het zelf noemt. Dat kun je grappig vinden, of niet. —

Alexander Klöpping is tot op heden het slimste jongetje van de kleuterklas met een IQ van 463. Althans, dat maakt hij wijs aan de mensen met wie hij zich omringt, en die hebben allemaal een IQ van 58.

Hij werd op 21 januari 1987 in Oss geboren, als zoon van Sjoerd Klöpping, die zich bezighield met de studie van kruiwagens uit het interbellum, en Sjaan Klöpping-Hoeventreut, een operateur van transmechanische draaimolens op kermissen in de vijfentwintig belangrijkste dorpen met de meeste debiele inwoners in Flevoland. Klöpping wilde al op z’n derde iedereen ervan overtuigen dat hij ondernemend was, onder meer door kaka te doen in z’n wollen mutsje, en dan deze combinatie (kaka/mutsje) te verkopen voor vijf piek aan toevallig passerende daklozen. In één jaar tijd haalde hij hiermee tien piek binnen.

Later besloot hij om bolleboos te worden. Op z’n zestiende richtte hij een internetbedrijf op, The Gadget Company, waarmee hij de abonnees ervan op de hoogte bracht wat het internet precies is, wat je ermee kunt doen, hoe je het eventueel weet te omzeilen en op welke manier je als 16-jarige een compleet belachelijk internetbedrijf kunt oprichten, waar je lieve mammie en pappie toch trots op zijn.

Door dit soort strapatsen werd Klöpping langzamerhand beschouwd als internetdeskundige en gaf hij colleges over de betreffende materie in huishoudscholen, instituten voor moeilijk opvoedbare invalide pubers en enkele aan elkaar palende universiteiten op het platteland in Eugene, Oregon, waar men hem zodanig als held ging beschouwen dat hij een aanbod kreeg om te trouwen met de dochter van boer Imalaya Jackson, een meisje met een IQ van 62, dus Klöpping keurde haar af op basis van te hoge intelligentie.

Het werd tijd voor wat anders, en met z’n collega-warhoofd Marten Blankesteijn pleurde Klöpping Blendle uit de grond. Als je een abonnement neemt op Blendle kun je artikelen lezen uit verschillende kranten en tijdschriften, bijvoorbeeld het artikel ‘Vrouw bijt man in de mond terwijl hij z’n tong poetst’ (Algemeen Dagblad), of ‘Vier ouderen tussen de 80 en 84 jaar varen de Amstel af in een kano met afstandsbediening’ (Het Parool), of ‘Als je ongesteld bent, kun je het beste je vaginale vulva ontharen met een vlammenwerper’ (Linda).

Over Blendle wordt veel gezeikt, dat het bedrijf is opgekocht door een Amerikaanse gigant en dat het ook in Duitsland een groot succes is comme ci comme ça, maar het is een feit dat je praktisch nooit iemand tegenkomt die Blendle daadwerkelijk gebruikt. Klöpping moet dan ook, om een faillissement te vermijden, geregeld aanschuiven voor 150 euro bij DWDD, waar hij dan aan den volke uitlegt hoe leuk het internet is en dat je er van alles mee kunt doen. Boeiend.