Bij de koffie: is dit dan de de smoking gun van 9/11?

Eerder dit jaar was er een Blendle-bijeenkomst rondom de Gouden Pen, die dit jaar voor de tweede keer werd uitgereikt. Het gaat bij deze award om het meest gelezen artikel van het afgelopen jaar uit de digitale kiosk, waar je losse verhalen uit kranten en tijdschriften kunt kopen.

De Gouden Pen ging naar hoofdredacteur Tom Kellerhuis van HP/De Tijd. Zijn interview met Joost Zwagerman werd in 2015 het meest gelezen op Blendle en werd bijna 30.000 keer gedownload. Niet lang na het interview pleegde Zwagerman zelfmoord.

Belangrijker: Nieuwe Revu eindigde op nummer 7. En dan met zo maar een verhaal over 9/11, een complotverhaal inderdaad. Verder stonden er in de top 10 een paar vertaalde verhalen van Runner's World, stukjes over 'meer uit je gevoeligheid halen' en 'een maand zonder alcohol' van Psychologie Magazine en een verhaal van een vrouwtje die verslag deed vanuit de sportschool voor JAN. Maar dat doet er allemaal niet toe.

Het verhaal: Is dit de smoking gun van 9/11?

Is gebouw 7, het kleine broertje van de Twin Towers, de smoking gun die bewijst dat niet Al-Qaeda maar Amerika zelf achter de aanslagen van 9/11 zat?

Tekst Danny Koks

Het dodelijke ongeluk van prinses Di in een Parijse autotunnel was het werk van de Britse Special Forces. JFK werd in Dallas niet neergeknald door Lee Harvey Oswald, maar door de CIA, die ook het aids-virus heeft ontwikkeld, bedoeld om homo’s en negers uit te roeien. En de maanlanding van Neil Armstrong is gewoon opgenomen in een filmstudio in Hollywood.

Ziehier een bloemlezing uit het favoriete tijdverdrijf van complottheoristen: kwade opzet vermoeden achter gebeurtenissen die de koers van de wereldgeschiedenis hebben verlegd. Sinds 9/11 hebben ze er een nieuw stokpaardje bij. Grofweg zijn de complotdenkers verdeeld in twee kampen. Het ene kamp gelooft dat de Amerikaanse overheid allang op de hoogte was van de plannen van Al-Qaeda, maar het bewust liet gebeuren. Het andere kamp is nog een tikkeltje radicaler. Dat is er zelfs van overtuigd dat het Witte Huis zelf achter de aanslagen zat, uitgevoerd met op afstand bestuurbare vliegtuigen en explosieven waarmee ze de Twin Towers in New York lieten instorten. Over het waarom bestaat onder de complottheoristen geen enkele twijfel. De aanslagen moesten Amerika een legitieme reden verschaffen om oorlogen te kunnen beginnen in Afghanistan (waar ze een pijpleiding wilden aanleggen) en Irak (waar ze de olievoorraden veilig wilden stellen).

Als een plumpudding

Het is volkomen terecht om vraagtekens te zetten bij het geestelijk welbevinden van mensen die overal een samenzwering in menen te herkennen. Toch krijgen deze zogenaamde 9/11 Truthers steun uit een heel wat geloofwaardigere hoek, namelijk van een groep van ruim 2000 Amerikaanse architecten en ingenieurs. Die hebben zich verenigd in de organisatie Architects and Engineers for 9/11 Truth (ae911truth.org). Oprichter van deze club kritische bouwkundigen is Richard Gage, zelf ruim 25 jaar werkzaam als architect in de Bay Area en lid van het American Institute of Architects. Gage en de zijnen eisen een nieuw, onafhankelijk onderzoek naar wat het instorten van de WTC-gebouwen op 11 september 2001 nu precies heeft veroorzaakt. Want van de officiële lezing van het National Institute of Standards and Technology, de overheidsinstantie die het onderzoek heeft uitgevoerd en daar een lijvig rapport over schreef, klopt geen zak.

Zij richten hun pijlen daarbij vooral op een wolkenkrabber die in de berichtgeving - net als toen hij nog overeind stond - altijd is overschaduwd door de Twin Towers: WTC 7, waar de US Secret Service, Department of Defense en CIA enkele van de huurders waren en tevens het Office of Emergency van de burgemeester van New York was gevestigd. Dit 47 verdiepingen tellende kleine broertje van de twee kolossen bevond zich 112 meter ten noorden van de Noordtoren. En net als de Twin Towers stortte dit gebouw als een plumpudding in elkaar. En dat is best gek. Want in tegenstelling tot de twee hoofdtorens was hier helemaal geen vliegtuig in gevlogen. Het gebouw was uitsluitend geraakt door de rondvliegende brokstukken van de Noordtoren toen deze om 10.28 uur instortte, 104 minuten nadat de kapers American Airlines vlucht 11 in de bovenste verdiepingen hadden geboord.

Kaarsrecht naar beneden

Ook het tijdstip van de ineenstorting van WTC 7 is nogal curieus: 17.20 uur, bijna zeven uur later dan de Noordtoren. Koren op de molen van de complottheoristen is het videofragment waarin BBC-verslaggeefster Jane Standley op de dag van de aanslagen aan de kijkers meldt dat WTC 7 zojuist in ingestort, ruim twintig minuten voordat het ook daadwerkelijk gebeurde. Terwijl zij dit nieuws vertelt, is op de skyline achter haar zelfs duidelijk te zien dat het gebouw nog keurig overeind staat. Maar het meest verdacht, vinden Richard Gage en de 2351 architecten en ingenieurs die zijn roep om een nieuw onderzoek steunen, is de manier waarop WTC 7 ter aarde stortte: kaarsrecht naar beneden, in een nagenoeg perfecte symmetrische val. Precies zoals je weleens op televisie ziet als ze in Las Vegas een oud hotel met de grond gelijk maken. Aan het slopen van zulke enorme gebouwen gaan maanden van planning vooraf. Ook worden met uiterste nauwkeurigheid precies de juiste hoeveelheden springstof geplaatst bij precies de juiste dragende staalbalken en steunkolommen.

Dat is niet wat er volgens het onderzoeksrapport van het National Institute of Standards and Technology met WTC 7 is gebeurd. Dat rapport concludeert dat er door het rondvliegende puin van de Noordtoren branden zijn ontstaan op diverse verdiepingen. Met name de branden tussen de zevende en dertiende verdieping zorgden ervoor dat stalen steunbalken begonnen uit te zetten. Dat zorgde voor een kettingreactie waardoor uiteindelijk ook de bovenste verdiepingen begonnen in te storten. Door het rap toenemende gewicht van al die zich op elkaar stapelende etages kwam uiteindelijk het volledige gebouw naar beneden. Onmogelijk, zegt Richard Gage. Er is nog nooit, waar ook ter wereld, een wolkenkrabber ingestort als gevolg van een kantoorbrand. Zeker geen wolkenkrabber die is versterkt met 40.000 ton staal en juist ontworpen is om hevige branden te kunnen weerstaan. Een kantoorbrand verklaart ook niet de ‘rivier aan gesmolten staal en beton’ die er volgens Leslie Robertson, een van de hoofdontwerpers van het WTC-complex, te zien was bij gebouw 7. Staal smelt pas bij 1500 graden Celsius, zegt Richard Gage, terwijl een kantoorbrand een temperatuur van nog geen 1000 graden genereert. Wat hem betreft is het dan ook klip en klaar: WTC 7 is ingestort als gevolg van gecontroleerde explosies. De stalen draagbalken zijn doorgesneden met thermiet, dat enkele seconden na ontbranding een temperatuur van 2.500 graden Celsius bereikt. Vervolgens zijn lichte explosieven gebruikt om het gebouw zijn laatste zetje te geven. Datzelfde, vermoedt hij, is gebeurd met de Twin Towers.

Door wie en waarom? Daarover speculeren Gage en zijn medestanders niet. Zij baseren zich puur op de bouwtechnische feiten en constateren dat de officiële lezing van de Amerikaanse overheid aan alle kanten rammelt. Laten we voor alle complotdenkers hopen dat de echte waarheid voor altijd verborgen zal blijven, ergens in een bureaulaatje van de CIA.