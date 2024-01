Lang leve scepsis!

Vorige week schreef ik op deze plek dat klimaatsceptici de Sylvia Millecammen van de opwarming van de aarde zijn. Dat ontkennen dat we de wereld met z’n allen naar z’n grootje helpen lui en/of dom is.

Ik dacht dat er geen haan naar zou kraaien, want wie is er nou tégen een beter milieu? Dan hebben we het toch zeker over hooguit drie randdebielen, twee idioten en een misantroop? Malloten die hoogstwaarschijnlijk ook tegen goede gezondheidszorg en kwalitatief onderwijs, maar vóór kindermishandeling zijn?

Boy, was I wrong. Op Twitter trok De God Van Onnozelheid een heel blik zwakzinnige wereldverslechteraars open. Het gros van de reacties viel vrij eenvoudig samen te vatten tot: ‘Jerry Hormone is te dom om te poepen, want hij heeft lang haar en een rare naam en oh ja, hij lijkt ook nog op een wijf, haha!’ Daar kan je verder niet veel meer mee dan een keer denken: ja ja, anoniempje met twaalf volgers, op internet een grote bek, maar morgen op de sociale werkplaats laat je je in je lunchpauze weer achter een paar dozen met nog in elkaar te draaien balpennen zonder slag of stoot door je werkbegeleider anaal misbruiken.

Toch zat er welgeteld één opmerking bij die me dwars zat. ‘Zelfs de oproep tot kritiekloze navolging wordt nu gepropageerd,’ schreef een meneer die op z’n profielfoto verkleed als conducteur een ouderwets spiegelei omhoog houdt dat ironisch genoeg op groen staat. Die tweet stak me. Niet zozeer vanwege dat propaganda bedrijven, want dat is overduidelijk klinkklare onzin. De enige die mij betaalt om deze column te schrijven is Nieuwe Revu, en je kan veel over ons krantje zeggen, maar niet dat het bij haar lezertjes één enkel politiek gedachtegoed door de strot probeert te duwen. Of is Bart Nijman terwijl ik effe niet op zat te letten links geworden? (Na Joram van Klaveren lijkt niets onmogelijk.)

Nee, wat me niet lekker zat, was dat ik op zou roepen tot kritiekloze navolging. Want als íéts me zou verheugen, dan was het wel dat mensen eens zélf na gingen denken. Dus bij deze: lang leve scepsis!

Maar sceptisch zijn is wel iets totaal anders dan zeggen: ‘Ik geloof niet meer in de NOS,’ maar vervolgens wel alle populistische larie die Robert Jensen oplepelt voor zoete koek slikken. Of: ‘Ik geloof niet in deze, deze en deze recentelijk in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerde studies,’ en dan proberen je gelijk te halen aan de hand van een stukje op de wordpress.com-pagina van een aluhoedje met dyslexie uit 2004.

En zelf nadenken, dat is ook iets anders dan denken dat je alles beter weet, zelfs beter dan de mensen die er jaren voor gestudeerd hebben. In een Boeing 747 loop je ook niet mid-flight de cockpit binnen om je eens effe lekker tegen de vliegstijl van de piloot aan te bemoeien. Ja, of wel, maar dan ben je echt een bespottelijk domme klojo.