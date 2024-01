'Trump is echt een debiel. Rutte doet alleen maar alsof'

Ondanks dat het opleidingsniveau van de gemiddelde Nederlander al decennia stijgt, blijft een aantal politici jagen op de stem van de idioot. Dom, dom, dom, want waarom zou je al die tijd en moeite steken in iets dat uitsterft, opraakt? Alsof je nu al je centen zou gaan investeren in boortorens en jaknikkers om aardolie op te pompen. Aardolie, dat goedje dat met iedere knal van de verbrandingsmotor schaarser wordt en in rap tempo voltooid verleden tijd zal zijn, want deze actie geldt zolang de voorraad strekt en op = op.

Maar goed, dat is de lange termijn. Op de korte termijn valt er nog een aardige electorale winst te behalen met de stem van de idioot. Een aanzienlijk deel van de kiesgerechtigde Nederlanders is namelijk ondanks alles nog volslagen debiel en ik voorzie dat daar pas écht verandering in zal komen zodra al die babyboomers en masse de pijp uitgaan. (No worries, gaat niet heel lang meer duren.)

Ondertussen lijken de spindoctors van Mark Rutte zich te hebben gerealiseerd dat mensen graag stemmen op mensen zoals zijzelf en zodoende stemmen debielen graag op de debielen. Probleem voor de VVD: Rutte is geen debiel. Rutte heeft in Leiden geschiedenis gestudeerd, heeft zodoende drs. voor z’n naam staan en had ooit een topfunctie bij Unilever. Veel elitairder dan dat ga je het niet krijgen. Om dat een beetje te verdoezelen, moet Mark soms even doen alsof ie debiel is en idiote dingen zeggen. Zo zou ie oud-en-nieuwrelschoppers ‘het liefst allemaal persoonlijk in elkaar slaan’ en wordt ie giftig als ‘de witte wijn sippende (sic) Amsterdamse elite’ Trump een lul vindt.

Mark, Mark, Mark, daar trapt toch geen hond in? Zó debiel is het debiele deel van Nederland toch ook weer niet? Die blijven toch gewoon lekker PVV en FvD stemmen? Het kán toch niet zo zijn dat er ook maar één iemand gelooft in die hele ik-ben-de-minister-president-van-het-klootjesvolk-act?

Wat dat betreft is – wacht, effe van m’n pinot blanc nippen – Lul Trump wél de real deal. Zo onthaalde hij afgelopen week landskampioenen American football de Clemson Tigers in het Witte Huis op een feestmaal bestaande uit ‘great American food’, oftewel duizend hamburgers van McDonald’s, Wendy’s en Burger King. ‘I like it all!’ kraaide de 45ste president van de Verenigde Staten van plezier, voor de volle 100% geloofwaardig in zijn zwakzinnigheid. En de debielen die op hem hebben gestemd voelen dat. Hij is een van hen, want zelf zijn ze ook dol op McDonald’s, Wendy’s en Burger King.

Trump is echt een debiel. Rutte doet alleen maar alsof. Laten we onze zegeningen tellen. Maar goed, het blijft een lul met vingers, onze Mark.