Kieren met Kees

Je kent dat wel; je hebt de hele middag liggen naaien, gaat in de keuken even een nieuwe fles wijn halen, komt terug in de slaapkamer en BAM! Die sekslucht die je in het gezicht slaat! De geur van pik, kut, mond, kont en oksel, zweet, zaad en ander nat, zwaar en dierlijk, als in een stal, nee, als in een olifantenverblijf! Lekker!

‘Wat zeg je?! Effe de ramen tegen elkaar open zetten?! Ben jij nou helemaal gek geworden, jij heerlijk krols katje, jij zalig loops teefje, jij verrukkelijke tochtige merrie die je d’r bent?! Adem diep in, die lucht! Vul je longen met die vreugdevolle geur tot het laatste blaasje op knappen staat! Zó ruikt beestachtig menselijk plezier!’

Totaal anders geurt het bij SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij in de bedstee na tien minuutjes missionaris met het licht uit. Naar yoghurt ruikt het dan. En naar karnemelk en kwark. Zuur. Want voor een gereformeerde is seks geen pretje. Oké, stiekem kriebelt het best wel fijn aan de jongeheer, maar daar draait het niet om. Neuken is een middel, geen doel op zich. Neuken is er niet voor de lekker, maar om kinderen van te krijgen. Gaat heen en vermenigvuldigt u. Schaapjes voor de Herder fokken. Bovendien is het de enige manier om het ledenbestand van de gereformeerde kerk een beetje op peil te houden. Geen weldenkend mens dat niet in dat hele zwartekousengebeuren is geboren sluit zich tenslotte aan bij die in-en-in-chagrijnige sekte.

‘Zeg Kees, kan God een beetje lekker diep pijpen?’

Homo’s krijgen van neuken geen kinderen. Homo’s krijgen van neuken aids. Nou ja, kregen. Verder dan hiv komt het tegenwoordig eigenlijk bijna nooit meer. Daar heeft die vermaledijde wetenschap een stokje voor gestoken. Menig avond zit Kees geknield voor z’n bedje, de handjes gevouwen en de oogjes gesloten, biddend tot onze Vader die in de hemelen zijt of die het humaan immunodeficiëntievirus niet resistent tegen aidsremmers kan maken. Want homo’s moeten dood en daarna branden in de hel.

Waarom? Omdat refo’s een vreugdeloos bestaan lijden. Dag in dag uit de wrekende God van het Oude Testament vrezend mijden zij iedere vorm van aards plezier. En je weet: als je zelf iets niet hebt, gun je het een ander ook niet. Heb je een superleuke vriendin en zie je twee mensen op straat kussen, dan denk je: hé, wat leuk voor die twee! Ben je net gedumpt en zie je hetzelfde tweetal staan kopkluiven, dan denk je: jullie komen er nog wel achter, stelletje tyfuslijers, liefde is een leugen!

Die homohaat van Kees en consorten, dat is dus gewoon de kift. En dan kunnen ze wel zeggen dat hun geloof in de Here zoveel vreugde aanbrengt en zo, maar kan God een beetje lekker diep pijpen? Ik dacht het niet.