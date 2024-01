Andy van der Meijde: 'Als één voetballer uit de kast komt, zullen er veel volgen'

Waarom ben je je eigen YouTube-kanaal begonnen?

‘Toen ik James Corden zag rondrijden met die bekende artiesten, dacht ik: dat ga ik met voetballers doen! En dat werd direct een groot succes. Inmiddels kruip ik zelfs al naar de honderdduizend abonnees en heb ik meer dan één miljoen views per maand.’

En je krijgt grote namen bij je in de auto. Zo heb je niet alleen al Hakim Ziyech gehad, maar ook jongens als Frenkie de Jong, Eljero Elia, Denzel Dumfries, Steven Bergwijn en Dusan Tadic. Hoe krijg je dat voor elkaar?

‘Door ze gewoon te bellen. Al vind ik het wel jammer dat niet iedereen wil. Davy Klaassen hield niet zo van interviews geven, zei hij. Al vermoed ik dat hij bang is vanwege de vragen die ik stel. Maar echt, dat is nergens voor nodig. Het zijn gewoon hele leuke gesprekken die ik voer.’

Welke aflevering van Bij Andy in de Auto vond je het mooist?

‘In ieder geval niet de aflevering met Sven van Beek, de verdediger van Feyenoord. Want toen we een tijdje bezig waren, kwam ik erachter dat ik vergeten was om de camera aan te zetten... Maar welke echt top was? Sowieso Bas Nijhuis, de scheidsrechter. Die kan natuurlijk lullen als de beste. Al vond ik Mitchell Dijks ook wel heel bijzonder, omdat hij vrij open was. Zo vertelde hij dat hij ooit een berichtje kreeg van een vrouw met wie hij op de Open Dag van Ajax op de foto was gegaan. Of, berichtje... Het was meer een uitnodiging, of hij bij haar thuis wilde komen. Haar man was namelijk naar het werk...’

Inmiddels heb je al bijna negentig filmpjes gemaakt, maar niet één met een vrouw. Vinden die het te gevaarlijk bij je in de auto?

‘Ja, want die trek ik meteen het bos in... Nee, die tijd is echt voorbij. Dat ik nog nooit een voetbalster in de auto heb gehad is puur omdat ik daar nog niet mee bezig ben geweest. Ik richt me liever eerst op het buitenland. Zo lijkt het me fantastisch om Mauro Icardi in de auto te krijgen, die Argentijnse spits van Inter. Of anders Radja Nainggolan, zijn Belgische ploeggenoot. Of een andere grote naam, zoals Mesut Özil. Dat zou top zijn. Dan sla je namelijk twee vliegen in één klap. Dat zorgt niet alleen voor een groot aantal views en een nieuwe doelgroep, maar via hen krijg ik ook weer andere grote namen in de auto.’

En wat als de eerste voetbalhomo zich bij je meldt?

‘Dat zou ik he-le-maal geweldig vinden.’

Bestaan die in het voetbal?

‘Wat denk jezelf? Natuurlijk bestaan die. Dat moet toch wel. In elke beroepsgroep heb je homo’s, dus ook in het voetbal, lijkt me. Maar kennelijk kunnen ze dat heel goed verborgen houden. Want je ziet ze niet.’

Zal er ooit een voetballer uit de kast komen?

‘Dat gaat niet snel gebeuren. Maar gebeurt dat wel, nou, reken maar dat er dan veel zullen volgen. Dan krijg je zonder meer een kettingreactie. Helemaal als het een topspeler betreft.’

Zou je het een speler willen adviseren?

‘Ik zou het eerlijk gezegd niet zo snel doen als ik homo was. Dan moet je echt wel een dikke huid hebben hoor, want je weet gewoon dat het niet wordt geaccepteerd. En je weet nu al wat ze gaan roepen: “vieze homo” en zo. Ook zullen er ongetwijfeld gasten zijn die zeggen dat ze niet meer met je willen douchen. Zo zijn mensen nu eenmaal, die kunnen niet normaal doen. Helemaal niet in een voetbalstadion.’

Volgens Johan Derksen moeten homo’s niet zo zeuren.

‘Nou, die hele discussie kwam me op den duur m’n strot uit. Je mag toch wel iets kunnen zeggen? Of een grapje kunnen maken? Zo wordt er nu eenmaal geluld in het voetbal. Elkaar voor de gek houden, dat hoort er juist bij. Dom ouwehoeren, dat is toch het allermooiste wat er is? Alleen al daarom moet je alles niet zo serieus nemen. Want geloof me, dat maakt je leven een stuk aantrekkelijker. Ik weet er inmiddels alles van.’

Lees het hele artikel op Blendle.