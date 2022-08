Wilfred Genee: 'Oppassen dat Andy van der Meijde niet alleen voor de humor gaat'

Hij blijft er maar voor zorgen dat hij in de belangstelling staat, hè?

Zeg dat wel. Vervelend is het overigens niet. Hij is een uitgesproken persoonlijkheid met het hart op de tong en een grote dosis humor. Dat dat leuke tv oplevert, hebben veel zenders en programmamakers allang begrepen. De grootste bekendheid vergaarde Van der Meijde met zijn eigen realitysoap Andy & Melisa en op YouTube met zijn eigen serie Bij Andy in de auto. In commercials dook hij op voor New York Pizza, de Toto en Betcity.nl. Nu hij niet meer in gokreclames mag verschijnen, moet er toch een nieuwe bron worden aangeboord voor de grote geldstroom.

Gaat hij als analist bij Veronica Offside dan grof cashen?

De pretletter zelf beweert dat hij nu meer gaat verdienen dan in de commercials die hij deed. In de wetenschap dat deelnemen aan reclamespotjes al een behoorlijke vetpot is, mogen we zijn salaris bij het praatprogramma gerust astronomisch noemen. Had hij in zijn glorietijd als voetbalmiljonair ook maar ietsje rustiger aan gedaan met de centen, maar ja, de levensgenieter koos ervoor om zijn profcarrière te verwoesten met een in zijn ogen veel interessanter leventje vol seks, drank en drugs. Zo biechtte hij op meer dan een ton aan drugs te hebben uitgegeven, meer dan twee ton aan hoeren en miljoenen euro’s te hebben verbrast: ‘Ik heb 11 miljoen euro opgemaakt. Ik liep in de stad met een chequeboekje. Als ik een Rolex zag van 50.000 euro dan kocht ik die. Ik kocht om de week auto’s en huurde huizen met golfbanen, terwijl ik niet eens golf. Ik was he-le-maal gek.’

Wat vindt Andy van der Meijde van zichzelf?

‘Het eerste relletje zal niet lang duren, we gaan zeggen wat we denken.’

Wat vinden wij van Andy van der Meijde?

Hij zal toch niet nog eens in een commercial opduiken? Hoe heet dat ene merk allesreiniger ook alweer?

'Gezien het enthousiasme op sociale media, kan Veronica Offside in tegenstelling tot VTBL nog gaan groeien'

Wat vinden anderen van Andy van der Meijde?

SIERD DE VOS - voetbalcommentator



‘Ik heb hem nog niet aan het werk gezien bij Veronica Offside, maar ik weet ongeveer wel hoe hij klinkt. Andy van der Meijde is brutaal en brutalen hebben de halve wereld. Onlangs hebben Andy en ik nog ergens samengewerkt en ik heb hem een paar keer geïnterviewd als verslaggever van Studio Sport. Eén keer staat me nog heel goed bij, Andy was toen international. Ik stelde hem een vraag en hij viel zomaar omver. Er ontstond grote paniek, want hij wilde antwoord geven op mijn vraag en hij viel pardoes om. Hij leek bewusteloos, het was een heel vreemd interview. Of hij letterlijk ondersteboven was van mijn vraag? Nou dat niet zozeer, hij was ondersteboven van de avond ervoor. Hij schreef het zelf toe aan een flauwte of dat hij niet genoeg had gegeten, maar later bleek dat hij de hele nacht op een of ander feest was geweest op het haventerrein. Het voorval kenmerkte wel enigszins zijn spelerscarrière. Andy had wel talent, maar daar had hij veel meer uit kunnen halen als hij serieuzer was geweest. Maar dat geldt voor heel veel voetballers. Wat ik me van Andy kan herinneren, is dat hij een hele dierentuin aan vrouwen had én een echte dierentuin. In Italië was hij getrouwd met een vrouw, met wie hij ook kinderen heeft. Daar achter zijn huis had hij een heel dierenpark. Hij is trouwens altijd lief voor zijn moeder. Dat is ook wat waard.’

MELISA SCHAUFELI - echtgenote

‘De eerste aflevering met Andy als analist heb ik gezien vanuit Spanje. Ik vond het leuk. Ik heb geen verstand van voetbal, maar vond het er wel geinig uitzien. Iedereen lachte als hij praatte, dat deed hij goed. Of hij zichzelf is in het programma? O ja, hij is altijd zichzelf. Altijd. Kan hij nog iets veranderen aan zijn inzet en aanwezigheid? Ik zit even te denken hoor, maar Andy komt net binnen: “Hou je kop eens dicht, joh.” Zo, daar ben ik weer. Hij is lekker zichzelf en als hij gewoon zo blijft, dan komt alles goed. Als hij iets meer van dit, of iets meer van dat zou doen, dan blijft hij dus niet zichzelf. Je moet je niet gaan aanpassen omdat anderen iets niet leuk vinden. Hij hoeft niks te veranderen. Moet hij thuis iets veranderen? Soms wel, ja. Als hij naar de wc is geweest en het rolletje is op, doet hij nooit een nieuwe rol in de houder. Daar heb ik zo’n hekel aan! Denk nooit bij het laatste vel, wie na mij komt, die redt het wel.’

WILFRED GENEE - presentator Veronica Offside

‘Andy is van nature een heel makkelijke prater. Bovendien heeft hij de lach aan zijn kont hangen. Hij moet echter wel oppassen dat hij niet alleen voor de humor gaat, want ik denk dat hij ook veel verstand van voetbal heeft. Inhoudelijk zou hij daar nog veel sterker in kunnen zijn. In potentie denk ik dat hij absoluut de mogelijkheden in zich heeft om nog veel verder te groeien, mede door zijn toegankelijke manier van benaderen en presenteren. Hij ligt erg goed bij de meeste voetbalfans, dus wat dat betreft denk ik dat er veel in het vat zit.’

HENNY HUISMAN - programmamaker

‘Ooit heb ik eens een filmpje met hem gemaakt met kerst. Ik kwam toen oliebollen brengen en zei dat ik er maar geen poedersuiker op had gedaan, anders zou hij misschien weer in oude gewoonten terugvallen. Daar moest hij vreselijk om lachen. Iemand die humor heeft én zelfspot heeft bij mij altijd een streepje voor. Bovendien heeft hij een ontzettend leuke vrouw, Melisa is voor hem geweldig. Zij is een vechtertje, daar moet hij zijn handen mee dichtknijpen. Andy is een character. Hij is authentiek en speelt geen rol. Ik hou daar heel erg van, van dat soort mensen. Hij ís Andy van der Meijde. Dat komt ook naar voren in zijn boek, dat ik aandachtig heb gelezen. Mensen die hem een vreselijk figuur vinden, die hou je toch. Maar dat kunnen ze beter over je zeggen dan dat je nep bent. Want dat is hij beslist niet.’