'Wie schoot een raket op de redacties van Nieuwe Revu en Panorama?'

Wie schoot in de nacht van 21 op 22 juni met een antitankwapen op de gevel van onze uitgeverij? Het projectiel – een blindganger, dus ik hoop dat ze het bonnetje nog hebben – lijkt te komen uit de hoek van de motorclubs, wat me een mooie gelegenheid lijkt om dat woord eindelijk eens uit de Van Dale te halen en te vervangen door ‘motorbende’.

Het doelwit van de aanslag lijkt, naast de persvrijheid, de redactie van ons zusterblaadje Panorama te zijn. Zij willen nog weleens schrijven over motorbendes en schijnbaar valt dat niet altijd in goede aarde. Nieuwe Revu deelt de redactievloer met het familieblad, en hoewel het best even een raar idee is dat iemand een paar uur eerder nog een gat in je gevel heeft geprobeerd te schieten met een raketwerper, zaten we op vrijdagochtend gewoon op de redactie te werken alsof er niets gebeurd is.

Niet lang na de aanslag is een verdachte aangehouden; de president van een motorbende. En een bende was het. Het systeemplafond van de wc lag aan diggelen, er was een ruit gesneuveld en de foto van prinses Beatrix die naast het bureau van onze redactieprinses Lady Di hangt, lag op de grond. Ik zou het op majesteitsschennis gooien als ik het OM was.