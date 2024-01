'Eerlijk is eerlijk, na al die jaren is Het Land Van een alternatief volkslied geworden'

Beste Lange Frans en Baas B,

Jullie zijn er weer: in de talkshow van Beau bleek alles vergeten en vergeven. Het liep ooit zo uit de hand tussen jullie dat de ruzie krantenberichten opleverde die eigenlijk tot een verfilming hadden moeten leiden: vriendin van rapper gaat met haar moeder én een doorgeladen pistool in de auto (welke van de twee gevaarlijker was, konden we alleen raden) verhaal halen bij de ex-compagnon van haar vriend. Voor wie dacht dat het ooit bitter werd tussen Simon en Garfunkel: vergeleken met de beef tussen Lange Frans en Baas B waren dat twee kibbelende hippies.

Van Baas B hadden we de afgelopen jaren niet zoveel gehoord, maar die bleek psychologie te hebben gestudeerd, wat me best handig lijkt als je weer gaat samenwerken met een man die gelooft dat 9/11 een inside job was, gepleegd door ontsnapte aliens die in Roswell waren begraven door de Joden, in opdracht van de Illuminati.

Samen zongen jullie in Beau een van jullie klassiekers Het Land Van. Jullie hebben er meer, natuurlijk. Ik vind ‘Je moet mee naar Diemen-Zuid/Want je ziet er lekker uit’ bijvoorbeeld nog steeds een dijk van een openingszin, al heb ik ’m nooit durven gebruiken. En rijmen konden jullie als weinig anderen: ‘Moppie moppie moppie/Ik vind je helemaal toppie/Ik krijg je niet meer uit mijn koppie.’

Mooi was ook de rel van alweer jaren geleden, toen jullie een tophit scoorden met een nummer tegen zinloos geweld en tijdens een optreden bij een school werden bekogeld met een ijsblokje door een jongen waarvan ik zelfs de naam nog weet: Boy. Ik heb nooit geweten of de actie van Boy een ode aan Ice Cube was, maar Lange Frans sloeg de jongen op zijn bek. Volkomen terecht, maar Nederland vond de rapper maar een hypocriet, waarmee het bijvoeglijk naamwoord ‘zinloos’ in ‘zinloos geweld’ zélf zinloos werd.

Maar hét nummer blijft toch Het Land Van, en bij Beau zongen jullie een geüpdatete versie. Theo van Gogh en Mohammed B. bleken eruit verdwenen, en vervangen door Nicky Verstappen en Jos B. De kroketten en frikadellen hadden plaatsgemaakt voor sushi, Balkenende was verdwenen, maar Ronnie Flex, Lil’ Kleine en Boef waren in het nummer verschenen. De junk die een fiets te koop aanbood zat niet meer in het nummer, Airbnb en lachgas nu wel. Het land van de dialecten had plaatsgemaakt voor het land van de straattalen, André Hazes voor zijn zoon.

Er zijn wel vaker pogingen geweest de Nederlandse volksaard te vangen in een nummer. Frank Boeijen deed het met Vaderland, Fluitsma en Van Tijn met 15 Miljoen Mensen, dat inmiddels alleen al getalsmatig achterhaald is. René Frogers Een Eigen Huis (geschreven door Henk Westbroek) is volgens mij nog steeds een van de beste pogingen. Maar eerlijk is eerlijk, na al die jaren blijkt Het Land Van een alternatief volkslied te zijn geworden.