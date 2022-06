Lange Frans vindt zichzelf absoluut geen wappie

Ben jij eigenlijk een wappie?

‘Dan moet je eerst definiëren wat een wappie is. Ik heb geen idee wat dat precies is, ik heb de term niet verzonnen. Ik vind mezelf absoluut geen wappie. Het is geroepen door mensen, maar niet door mij. Ik denk dat er mede door de coronahoax veel mensen zijn geweest die dingen zijn gaan onderzoeken en tot ontdekkingen zijn gekomen. Mensen die de reguliere berichtgeving niet meer geloofden. Ernst Kuipers zei onlangs in het nieuws dat er toch dingen aan de cijfers niet kloppen. Leuk, tweeënhalf jaar na dato, maar deze motherfucker (wijst naar zichzelf) en een aantal andere motherfuckers die er ook achter stonden, wisten dat dus al. Als je in de complothoek gedrukt wordt, of de zelfnadenkhoek, dan ben je er eerder achter hoe shit zit dan dat ze het vertellen. Nu weten we dus dat er toch dingen zijn misgegaan met al die cijfers. En dat het RIVM het misschien toch wat donkerder heeft geschetst dan het misschien was. Maar wat hebben we daar nu nog aan, tweeënhalf jaar later?’

Is het mediabeeld over jou door alle ophef veranderd, denk je?

‘Weet ik veel, dat moet je aan de media vragen. Het gaat erom of mijn beeld over mezelf is veranderd. Kan ik mezelf nog in de spiegel aankijken, kan ik al die baby’s op straat blijven kussen? Dat is de enige vraag die voor mij belangrijk is.’

Geef zelf eens antwoord op die vraag.

‘Ik vind mezelf echt geweldig. Iedere dag word ik nog meer verliefd op mezelf. Dat kan ik iedereen aanraden, trouwens.’

Hoe komt het dat je zo tevreden bent met jezelf?

‘Ik doe gewoon wat ik leuk vind. Dat doe ik al jarenlang. Ik werk voor mezelf en ik ben een ongelooflijk leuke baas: mooie auto van de zaak, goeie arbeidsvoorwaarden.’

Is die Porsche 911 hierbuiten dan van jóú?

‘Haha, doet er niet toe. Porsche is een beetje klein voor mij. Ik ben heel happy en nogmaals: dat een paar grachtengordeldieren mij probeerden te remmen in mijn succes – want we waren gewoon kijkcijfers aan het wegsnoepen – dat zie ik als een groot compliment om deze ene simpele onafhankelijke motherfucker tegen te houden.’

