PSV-directeur Toon Gerbrands: 'Ajax wilde me twee keer strikken'

Proficiat met het kampioenschap. Volkomen verdiend wat ons betreft. Vorige week zeker flink feestgevierd na de zege op aartsrivaal Ajax?

‘De spelers hebben na de kampioensmatch tegen Ajax twee dagen gekregen om los te gaan en te feesten. Daarna moest het vizier weer op scherp staan richting de rest van de competitie. Vorige week heb ik het overigens bij hooguit een paar biertjes gelaten. Heeft puur met professionaliteit te maken: ook op feestelijke momenten moet de directeur z’n kop erbij houden voor het geval er onverhoopt iets mis kan gaan, zo is mijn stelregel.’

Maar u ging op de tribune toch wel even uit uw bol samen met technisch directeur Marcel Brands?

‘Uiteraard heb ik toen hard geklapt voor Phillip Cocu, zijn technische staf en de spelers die het toch maar even geflikt hebben. Verder hebben Marcel Brands en ik elkaar even omhelsd. Zonder woorden ging dat. We zijn nu eenmaal allebei mannen die op zo’n moment voelen wat het voor ons betekent om een prijs te winnen.’

Wat was voor u nou hét moment op weg naar deze 24ste landstitel?

‘De met 3-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Feyenoord op 25 februari. PSV ging er toen gelijk vol in. Na een kwartier zei ik tegen Marcel terwijl het nog 0-0 stond: “Het komt helemaal goed met PSV dit seizoen.”’

Die platte kar stond toch al maanden rijklaar voor de traditionele kampioensrit?

‘Begin april na de uitzege tegen AZ heb ik met de burgemeester van Eindhoven een uurtje overlegd. Dat ging vooral over de te nemen veilig- heidsmaatregelen rondom de thuiswedstrijd tegen Ajax. En ook nog even over de platte kar die wij dan zouden regelen, mocht PSV kampioen worden. Maar geloof me: bij PSV komen we pas in actie als de titel binnen is. Dan volstaat één telefoontje naar het gemeentehuis en één naar Guus Meeuwis dat we eraan komen. Dan komt Guus met z’n band op het Stadhuisplein optreden en wordt verder alles in no time tiptop geregeld. Want wat ze hier in Brabant geweldig kunnen, is groots feesten.’

Weten ze in Eindhoven wel dat u vroeger voor Ajax was?

‘Haha, u bent goed geïnformeerd. Dat was eventjes maar in mijn prille jeugd met een andere tijdgeest en is verder overigens geen geheim. Ik ben begin jaren 70 in Sneek opgegroeid en toen kon je kiezen uit twee grote Nederlandse topclubs die internationale prijzen pakten: Ajax en Feyenoord. Ik koos toen voor Ajax.’

En toch heeft u destijds bedankt voor een baan als algemeen directeur van Ajax.

‘Ajax wilde mij zelfs twee keer strikken. De eerste keer was in 2009. Ik had net als algemeen directeur van AZ mijn commitment gegeven om AZ uit de crisis te helpen loodsen na het faillissement van het DSB-concern van Dirk Scheringa. Enkele jaren later klopte Ajax weer aan. Het initiatief kwam toen van Hans Wijers, destijds voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax. Maar Wijers benaderde mij niet rechtstreeks, maar stuurde een headhunter op mij af. Ik heb die man in een half uurtje uitgelegd dat zo’n onpersoonlijke benadering niet werkt bij mij. Dat past niet bij mijn stijl.’

