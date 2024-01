'Nog even over de Belangrijke Vraag die Thieme aan Wilders stelde'

Het is alweer even geleden, het debat over de regeringsverklaring. U weet wel, dat debat waarin Baas Dijkhoff Thierry Baudet alle hoeken van de Kamer liet zien. In de marge van het debat stelde Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, een Belangrijke Vraag. Aan Geert Wilders.

Ze vroeg de PVV-leider of hij niet een keer na wil denken over de oorzaken van migratie, en hoe deze weg te nemen. Wilders wil namelijk wel de gevolgen van migratie stoppen, maar nadenken over wat migratie veroorzaakt (oorlog, schaarste, armoede): ho maar. Ook niet toen Thieme inbracht dat door klimaatverandering een miljard mensen op drift zal raken. En een deel van die mensen komt vroeg of laat een keer aan de poorten van Europa rammelen. Zijn antwoord luidde iets in de trant van: ik zit hier niet voor de mensen in Afrika, maar voor de mensen in Nederland.

In de documentaire Wilders reageert de naamgever op een aantal onderwerpen met het woord dat hem als eerste te binnen schiet. Over migratie zegt hij: ‘Worst thing ever.’ Wat gek is voor iemand die – moederskant uit Indonesië, vrouw uit Hongarije – zelf uit een migrantenfamilie komt. Juist Wilders zou beter moeten weten dan iedereen die over een grote afstand verhuist, zijn eigen familie incluis, weg te zetten als erg. Maar what’s new.

Afijn, Thieme dus. In plaats van met de kraan open te blijven dweilen, zou je ook de oorzaak van het lekken kunnen wegnemen, maar daar wil Wilders dus niet over nadenken. Hoe zou dat thuis gaan als er iets stuk is? Roept ie heel hard ‘Minder, minder, minder’ tegen de druppelende kraan, terwijl zijn vrouw de loodgieter belt en ze haar man vanuit de keuken hoort mopperen: ‘Ik zit hier niet voor het water...’