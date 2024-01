Het hart van Ad Vandenberg brandt nog steeds

Over het hoofd zien, doe je hem niet snel. Ad Vandenberg (63) is 1,98 meter, ‘even lang als Jimmy Page en Brian May’. En dat weet hij omdat hij beide heren vaak genoeg van nabij heeft meegemaakt. Bekende namen uit de rockgeschiedenis vallen vaak wanneer je met Vandenberg praat. Hij stelde gitarist Angus Young (AC/DC) aan diens latere vrouw voor, en kan uren met Billy Gibbons (ZZ Top) over geschiedenis praten. De mannen van Kiss bleken eikels, maar Ozzy Osbourne is een schatje. En de vriendschap met David Coverdale gaat diep.

Het is nooit opschepperij. Ad Vandenberg heeft als gitarist bereikt wat slechts weinigen in de Nederlandse rock kunnen zeggen: het podium delen met enkele van de allergrootsten. Wereldwijd miljoenen albums verkopen. Een song in de Amerikaanse top 20 krijgen. Blasé heeft het hem niet gemaakt. Komende maand stuurt hij met evenveel plezier zijn nieuwe band Moonkings langs de rockclubs van Nederland.

Het was toenmalige Teaser-manager Kees Baars die de gitarist aan een contract met een groot internationaal label hielp, Atlantic. Het eerste Vandenberg-album, met de wereldhit Burning Heart, werd opgenomen in de studio van Led Zeppelins Jimmy Page. ‘Een heel aardige vent. Hij kwam geregeld kijken, dan landde er een helikopter achter de studio.’

Toeren deed Vandenberg in het voorprogramma van onder meer Kiss. ‘Dat waren flinke shows, een man of 25.000, en bij ons eerste optreden zetten we de boel flink op z’n kop. Kregen we bij de tweede show te horen dat we nog maar de helft van het zaalgeluid mochten gebruiken. Bij het vierde optreden kregen we nog maar een piepklein gedeelte van het licht, en een show daarna hielden we nog maar een klein stukje podium over. Nou, dan ga je er als ambitieus jong bandje tien keer zo hard tegenaan.’

Kiss is dan al een band op retour en had net de demonen-look afgezworen. ‘Maar die gasten gebruikten nog steeds meer make-up dan al mijn vriendinnen bij elkaar. Op een gegeven moment zat Gene Simmons backstage met twee mooie meiden op zijn schoot, kwam een klein Joods vrouwtje langs, z’n moeder. ‘Chaim, Chaim,’ want hij heet Chaim Witz, ‘you can take off your hairpiece now, the combo has finished playing.’ Zag je die meiden kijken...’

Vandenberg opende graag voor Britse artiesten. ‘Ozzy Osbourne was supercollegiaal. Zo’n stel boerenkinkels uit Nederland, die gunde hij alle succes. Ozzy weet best dat hij geen Sinatra is en is altijd tevreden geweest met wat allemaal op zijn pad is gekomen. Hij is totaal niet gedisciplineerd, een schooljongen in een mannenlijf, dat maakt hem ook zo leuk. Bij het eerste Vandenberg-optreden kwamen we het hotel binnen en de tourmanager zei dat Ozzy me wilde ontmoeten. Hij zat in het restaurant met de lichten uit. Kom ik dichterbij, ligt hij met zijn gezicht vol in een bakje yoghurt te slapen. Vroeg hij me vervolgens met een gezicht vol yoghurt of ik gitarist in zijn band wilde worden.’

Zelf heeft Vandenberg zich altijd verre gehouden van stimulerende middelen. ‘Je moet sowieso je eigen leven leuk vinden en dat heb ik altijd gevonden. Ik ben laat gaan drinken en ben niet dol op bier. Dat hielp al. En ik heb geen enkele neiging tot drugs. Ik rook niet, dus ik ben nooit in de valkuilen gevallen waar je als succesvol 21-jarig jongetje in kan belanden. Tjerk Lammers was in die tijd labelmanager bij WEA en die noemde me Adje Fantaberg, want ik dronk alleen maar frisdrank. Bij Teaser speelden we vaak met Herman Brood op festivals en Herman probeerde me dan over te halen om ook aan allerlei spullen te gaan. “Doet niet zo flauw man, da’s rock-’n-roll.” Maar ik weet dan niet wat er met me gebeurt en daar houd ik niet van.’

Lees het hele artikel op Blendle.