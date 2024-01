BN’ers: ‘Iedereen in Hilversum weet wie de Nederlandse Harvey Weinstein is’

Waarom spelen BN’ers open kaart, maar zonder de naam – die iedereen in Hilversum wel kent – te noemen? ‘Het wereldje is zo verrekte klein en je hebt elkaar allemaal nodig,’ vertelt een A-naam uit de acteerwereld ons. ‘Het is soms zo moeilijk om bepaalde stappen te maken in deze business, dat veel mensen het ervoor over hebben om zaken die het daglicht niet kunnen verdragen binnenskamers te houden. Pas wanneer er een vooraanstaand persoon gaat praten en er daarna een aantal volgen, is het veilig genoeg om ook zelf je verhaal te doen. Maar dat betreft dan meestal artiesten die al enige basis onder hun voeten hebben en geen carrière van nog eens twintig, dertig of veertig jaar meer hoeven te maken. Op dat punt zit ik nog lang niet, simpelweg omdat ik daar de leeftijd nog niet voor heb. Dat er echter beter vandaag dan morgen een einde kan komen aan de praktijken van deze man en de personen die in zijn schaduw hetzelfde doen moge duidelijk zijn.’

Een tweede bron spreekt van vreemde castings in een kamer waar niemand anders bij aanwezig was, er geen draaiende camera meeliep, maar hij al zijn kleren moest uittrekken. ‘Ik was superjong, dus uiteraard ook nog een beetje naïef in die dingen en ik ben erin meegegaan. Gelukkig heeft hij me die dag niet aangeraakt, maar hoogst ongebruikelijk was het natuurlijk wel. Dat vond ik toen al, maar helemaal nu ik wat ouder ben, kijk ik er met een vreemd gevoel op terug. Het vage project waarvoor ik auditie deed was voor een film die er uiteindelijk nooit is gekomen. Ik vraag me af of dat überhaupt ooit wel de bedoeling is geweest. De desbetreffende castingdirector is nog steeds actief en zo nu en dan kom ik hem nog weleens tegen op feestjes. Ongemakkelijk en awkward is dat, elke keer weer.’

De acteur heeft het uiteindelijk op eigen kracht gered en heeft het naar eigen zeggen niet nodig gehad om zich, platgezegd, omhoog te neuken. ‘Ook al weet ik dat anderen daar helaas wel voor zijn gevallen.’ Ook de presentatrice die ons vertelt dat ze een leven lang gratis lingerie mocht ontvangen in ruil voor ‘persoonlijk en afgezonderd met de leverancier passen’ kon de verleiding weerstaan. ‘Ik noem het eerder ziek, zwak en misselijk. Want dat ben je als je dit ervoor nodig hebt.’

Voor dit artikel is gesproken met acteurs, actrices, regisseurs en producenten uit alle lagen van de acteerwereld. Negen bronnen in totaal. Anoniem, omdat ze ook na verschijning van dit artikel nog weleens een rol in een serie, film of musical willen krijgen. We hebben ervoor gekozen om de castingdirector die in dit stuk een hoofdrol speelt anoniem te laten omdat de bronnen ook anoniem zijn. In Hilversum weet iedereen om wie het gaat. De bovenstaande anonieme verklaringen betreffen onder andere verhalen over een regisseur die aan verschillende tv-, theater- en filmproducties werkt en werkte. Voorvallen vonden plaats met meerderjarigen en in een enkel geval met een minderjarig persoon. Wie in Nederland de rol van klokkenluider op zich neemt, zal moeten blijken.

