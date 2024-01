Baudet: 'Ik hoop niet dat Schoevers-meisje Hennis terugkeert in het kabinet'

'Dat ik met een legervest in de Tweede Kamer verscheen, was een boodschap voor het hele land: de VVD stuurt onze militairen met ondeugdelijk materieel op pad. Dat kán gewoon niet, het is stuitend en ongelooflijk. Het was dus ook een boodschap aan de Kamer: deze minister moet aftreden. Ze heeft twee doden op haar geweten.'

'Ik ken haar niet persoonlijk, maar ze lijkt me uitgesproken incompetent. Als je haar lichaamstaal bestudeert, krijg je het idee dat ze geen fláuw idee heeft waarover ze praat. Een deskundige gebruikt andere mimiek en intonatie dan Jeanine Hennis die over het leger praat. Wij spreken veel commando’s en mariniers, die hebben geen goed woord voor Hennis over.'

'Of ze terugkeert in een volgend kabinet? Dat hoop ik niet. Hennis heeft haar opleiding via Schoevers gehaald; ik wil niks onaardigs over secretaresses zeggen, maar wij willen een kenniskabinet met vakmensen op de ministersposten. Of ik een pluspunt van Hennis kan noemen? Ze heeft mooie lippen.'

