Win: Geostorm bioscoopkaarten

Een reeks onvoorspelbare natuurrampen brengen het voortbestaan van onze planeet in gevaar. Wereldleiders besluiten naar aanleiding van de natuurrampen een netwerk van satellieten te laten bouwen waarmee het weer beheerst kan worden. Maar er gaat iets mis. In plaats van beschermen valt het systeem de aarde aan. In een race tegen de klok moet voorkomen worden dat een geostorm de aarde wegvaagt. Jake (Gerard Butler), een wetenschapper moet er samen met zijn broer Max (Jim Sturgess) voor gaan zorgen dat de storing in het satellietprogramma verholpen gaat worden. Geostorm draait vanaf 19 oktober in de bioscoop.

©2017 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

www.geostorm.nl

#Geostorm

DEZE ACTIE IS AFGELOPEN.