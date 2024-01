Filmrecensie: London has Fallen

Gerard Butler en een horde terroristen laten geen spaan heel van Britse hoofdstad.

Als de premier van Engeland plotseling overlijdt, vertrekken alle regeringsleiders van belang naar de begrafenis in Londen. Zo ook de Amerikaanse president Benjamin Asher (Aaron Eckhart) en zijn hoofd beveiliging Mike Banning (Gerard Butler), weer volledig (in ere) hersteld nadat hij in Olympus Has Fallen (2013) het halve Witte Huis had opgeblazen. De organisatie van de rouwdienst verloopt volgens Banning veel te gladjes en vanzelfsprekend heeft hij gelijk, want Air Force One is koud geland of een terroristische groepering legt de hele stad lam met behulp van twee laptops, wat motorfietsen en een handvol helicopters.

Het moge duidelijk zijn: geloofwaardigheid is niet de sterkste kant van sequel London Has Fallen. Tijd om na te denken is er dan ook niet als we in razendsnel tempo meer van hetzelfde krijgen voorgeschoteld, alleen nog spectaculairder en dat in het kwadraat. Het zal niet al te veeleisende actiefans weinig boeien, de film levert netjes af wat het belooft in zeven woorden. Alle Boeven Gaan Dood en Amerika Wint. Inclusief een potsierlijke Never fuck with the USA speech, wat een prima moment is om de biervoorraad even aan te vullen.

Tekst: Vincent Hoberg

? ? ?

