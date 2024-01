'Waarom praten zoveel Nederlandse jongeren met Marokkaans accent?'

Ik reis dagelijks met de metro door de Bijlmer en Nieuw-West, en dan vang je weleens een gesprek op. Althans, ik doe een poging, want het valt me vies tegen. In goed Nederlands: ik versta er geen reet van.

De beheersing van de Nederlandse taal van de jeugd van tegenwoordig (papa vertelt) is ontzettend slecht. Het slaat echt helemaal nergens op. Zelfs de jongetjes en meisjes die eruit zien alsof ze van Nederlandse komaf zijn, hebben vaak een Marokkaans accent. Wat is dat? (ik probeer hier zorgvuldig ‘deze’ te vermijden – ‘wat is deze?’ – al schijnt dat dus wel te horen) Leuk hoor, straattaal, maar hoe werkt dat als je een baan zoekt?

Solliciteren lijkt me een lastig verhaal als je geen ABN spreekt. Stel: ik zoek een stagiair, dan is een hele groep niet aan te nemen, puur omdat je ze niet verstaat. Of dat het te veel moeite kost om er iets van te maken. Als we niet uitkijken, zit er straks een hele generatie thuis op de bank in Neder-Marokkaans te klagen dat ze geen werk kunnen krijgen.

Ik weet eerlijk gezegd niet hoe de lessen Nederlands op de middelbare school er tegenwoordig uit zien, maar zou het niet een idee zijn om meer aandacht te besteden aan de uitspraak van de taal? Zodat die kids woorden en zinnen op zo’n manier kunnen uitspreken dat een luistervink in de metro het idee krijgt waar het gesprek over gaat...