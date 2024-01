Win: ADE Paranoia toegangskaarten

Op 18 oktober 2017 zal de Q-Factory in Amsterdam zowel in de grote als kleine zaal op zijn kop staan met bevriende artiesten. Fans kunnen tijdens 'Paranoia' losgaan op Freestyle en Hardstyle tunes met onvergetelijke visuals. Jebroer organiseert deze avond in samenwerking met AT Bookings.

Line-up: Dr Phunk, Mr. Polska, Panic, Pyrodox , Ruthless, The Darkraver, Outsiders, Dirtcaps, Dutch Movement, Jebroer en Rät N FrikK

Tijd en locatie: Woensdag 18 oktober 2017 vanaf 22:00 in de Q-Factory in Amsterdam.

Meer informatie www.helemaalparanoia.nl

DEZE ACTIE IS AFGELOPEN