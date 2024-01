Hans Cornelissen: Ik bewonder Liesbeth List haar talent en kracht

PROFIEL — Op 2 oktober gaat ­ Liesbeth List, de Musical in première en eind oktober verschijnt de ­biografie De Dochter Van De Vuurtorenwachter. Volop nieuws en dus dikke publiciteit, maar Liesbeth List (75) kondigde onlangs aan per direct te stoppen met zingen en geen interviews meer te geven. Toegegeven: deze zagen we niet aankomen.

Waarom besloot List zo plotseling en rigoureus te stoppen?Voor haar naaste omgeving was het niet zo verrassend, voor de buitenwereld wel. De afgelopen jaren ging het geheugen van List steeds minder goed werken. Aanvankelijk wilde ze er zelf beslist niet aan. Haar dochter Elisah deed voorzichtige pogingen om het onderwerp dementie bij haar moeder bespreekbaar te maken; recent moest de op Java geboren zangeres toegeven dat haar geheugenverlies een monster was geworden. De oorsprong van deze ongewilde aftakeling ligt in de twee auto-ongelukken in 1963 en 1972 die haar overkwamen; tweemaal zorgde een hersenschudding voor de aanmaak van littekenweefsel in het frontale deel van haar hersenen. Niet alleen kon List hierdoor niet meer ruiken, ook begon er een onomkeerbaar proces van achteruitgang van haar kortetermijngeheugen.

En nu?List heeft in een allerlaatste interview samen met haar dochter aangegeven dat het over en sluiten is. De vrouw die in 1968 met Ramses Shaffy zo’n grote hit scoorde met Pastorale zingt geen noot meer, is voor niemand nog bereikbaar en zal dus ook geen promotie doen rondom het boek en de musical. Sterker nog: het is maar zeer de vraag of ze überhaupt op de première kan komen met haar teruglopende gezondheid, die volgens haar dochter momenteel ‘broos’ is.

Wat moeten we weten over Liesbeth List?Werd geboren als Elly Driessen in Bandoeng. Bracht de eerste jaren van haar leven door in een jappenkamp. Vlak na de bevrijding pleegde haar moeder zelfmoord. Met haar vaders nieuwe vriendin boterde het niet en het weeshuis stuurde haar weg omdat ze een nog levende vader had. Die liet haar op Vlieland achter bij de vuurtorenwachter en zijn vrouw; lieve mensen die graag een kind wilden adopteren. Ondanks deze ongebruikelijke basis groeide List uit tot een artiest van ongekende nationale en internationale allure met een adembenemende lijst van prijzen en successen.

Wat vindt Liesbeth List van zichzelf?‘Misschien heb ik nog wel 30 jaar te leven of val ik morgen ademloos neer.’

Wat vinden wij van Liesbeth List?Nog lekker 30 jaar blijven doorademen!

Wat vinden anderen van Liesbeth List?

Hans Cornelissen - Theaterproducent

‘Als tiener draaide ik op mijn slaapkamer lp’s van Pink Floyd, The Who, The Doors, Rolling Stones en Liesbeth List. Ik ben een groot liefhebber van haar en ken haar ook al heel lang uit het vak. Twee seizoenen hebben we samengespeeld in de voorstelling Piaf. Toen ik haar belde met het idee om Liesbeth List de Musical op de planken te brengen, zei ze: “Je bent gek, maar wat fantastisch!” Ze zei letterlijk dat alles erin moest, ook de shit. In de jaren 80 was haar carrière even helemaal niks meer, niemand moest haar meer. Men schreef toen: “Liesbeth List is slechts nog een waakvlam die pijn doet aan de oren en aan de ziel.” Haar bewogen jeugd, de moeizame relatie met schrijver Cees Nooteboom, twee auto-ongelukken, de dood van Ramses Shaffy en haar echtgenoot Robert Braaksma: alle ellende beelden we naast haar grote successen uit. Drie weken geleden heb ik haar opgehaald en haar meegenomen naar de repetities. Vond ze geweldig. Natuurlijk is het ontzettend jammer dat ze zich terugtrekt, want ze had in talkshows geweldig kunnen vertellen over haar leven en over de musical. Haar beslissing om te stoppen krijgt ook veel aandacht, maar ik had dat natuurlijk liever op een andere manier gehad. Ik hou haar voortdurend op de hoogte, spreek haar drie keer per week, ben heel erg op haar gesteld en heb veel bewondering voor haar talent en haar kracht.’

