'De moorkop smaakt racistischer dan de Bossche bol'

Het langste interview aller tijden, afgenomen door de lezers van Nieuwe Revu. Heb je ook een vraag voor Maxim? Stel ’m via [email protected].

Fotografie ANP

Zeg je Den Bosch of ’s-Hertogenbosch?Stijn Beezem

Officieel is het ’s-Hertogenbosch. Als we de ANWB of de NS moeten geloven. En dan heb je natuurlijk ook nog dat idiote troetelnaampje Oeteldonk. Tel je even mee? Dat zijn één, twee drie namen voor één neukende provincieplaats. Die Brabo’s overdrijven het graag, zeker tijdens hun carnaval. Eerst trekken ze iets leips aan en dan zoveel mogelijk zuipen. Anders durven ze namelijk niet vreemd te gaan en iedereen in de kont te knijpen. Best sneu is dat. De Bossche bol komt ook uit de hel van Oeteldonk. Deze reuzenroomsoes die is overgoten met chocolade, lijkt op de aloude moorkop, maar die laatste is een stuk racistischer van smaak.

