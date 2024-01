‘De Boys’ zijn de boys van The Dukes, een rugbyclub uit Den Bosch. Mannen die met passie, kameraadschap en heel veel lol hun sport beoefenen. Deze serie is in 2014 en 2015 met hen geschoten in kantines, autobussen, kleedkamers en langs de Nederlandse ereklassevelden. De foto’s zijn gebundeld in fotoboek De Boys, waarvan er slechts honderd zijn gemaakt.

Fotografie Jan Smulders

Bekijk de hele fotoreportage over rugbyclub The Dukes op Instagram.