Neerlands Hoop: Jonathan Morrison van WasteBoards

Nieuwe Revu portretteert de leiders van een nieuwe generatie. Zij helpen Nederland ­vooruit door de juiste vragen te stellen of door zelf de antwoorden te geven. Deze week: skateboardondernemer Jonathan Morrison (30).

Fotografie Nikki Schuurman

Wat is jouw beste beslissing van de laatste twaalf maanden?

‘Samen met Arnoud en Rogier zijn we 2 jaar geleden begonnen met Wasteboards. Wij maken skateboards van plastic flessendoppen. Dit is het steentje dat wij bijdragen om de plastic soep in de oceanen terug te dringen. De beste beslissing die ik genomen heb, hangt daar aan de muur. Dat is ons jongste model skateboard, de Star. Toen ik aan dit avontuur begon, waren de andere twee al een tijdje bezig. Arnoud is van huis uit een advocaat en Rogier reclameman. Zij hadden bedacht dat het eerste model de vorm van een vis moest hebben, om daarmee een directe link naar onze boodschap te leggen. Dat is reclamedenken, zo denken boarders niet. De visvorm ondermijnt de functionaliteit. Als skater in hart en nieren zag ik dat meteen: je kunt er geen tricks mee doen. Skaters willen net als ik kunnen stunten op een board. Daar heb ik de andere jongens echt mee aan het denken gezet. Ik heb alle skatewinkels in het land afgebeld om hen van mijn gelijk te overtuigen. Met als resultaat nu dus de Star. Een board waar diehard skaters serieus mee kunnen cruisen.’

Er worden zoveel producten gemaakt van gerecycled plastic. Wat maakte jullie Wasteboards dan anders?

‘Wij vermalen de flessendoppen niet in de shredder, dat doet inderdaad iedereen. Wij persen onze boards met hele doppen. En dat doet nog niemand. Je ziet in onze boards letterlijk de frisdrankmerken terug waarvan de doppen zijn. Want zo zie je in één oogopslag zowel het probleem als de oplossing. Alleen op die manier kun je aan mensen laten zien dat je echt vette shit kunt maken met wat je normaal gesproken achteloos in de vuilnisbak of op straat gooit. Veel producten van gereycled spul zijn nog steeds een beetje gimmicky. Mensen vinden het geinig of charmant, maar nemen het niet al te serieus. Wij doen dat wel. Wij produceren 0 procent afval als wij onze skateboards maken. Als je door de Appie loopt, word je helemaal kapot gegooid met duurzame producten. Terwijl negen van die tien producten dat niet eens zijn.’

