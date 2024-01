Win: It bioscoopkaarten plus merchandise

De horror- thriller IT is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Stephen King. Al tientallen jaren jaagt dit verhaal lezers de stuipen op het lijf. In het stadje Derry, in de Amerikaanse staat Maine, verdwijnen er een aantal mensen op mysterieuze wijze. Een groepje jonge kinderen krijgt te maken met hun grootste angst wanneer ze oog in oog komen te staan met de kwaadaardige clown Pennywise. De clown staat al eeuwenlang bekend om dood en verderf. Zal het deze kinderen lukken om het kwaad uit hun woonplaats te verdrijven?It draait vanaf 7 september in de bioscoop.

