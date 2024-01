Win: Boek Onvindbaar van Laura McHugh

Wat als je belangrijkste herinnering niet blijkt te kloppen?

Wanneer de tienjarige Arden op haar jonge tweelingzusjes past, ontsnappen ze even aan haar aandacht. Even later ziet ze de meisjes in een glimp in een onbekende auto voorbij snellen. Sindsdien is de tweeling spoorloos verdwenen.

Twintig jaar later heeft Arden haar leven nog maar nauwelijks op de rails, haar ouders zijn gescheiden, haar studie lijkt te mislukken en de vraag of haar zusjes nog leven houdt haar nog altijd bezig. Als haar vader overlijdt, erft ze het familiehuis dat sinds het drama leegstaat, en besluit ze terug te keren naar haar geboortedorp. Daar blijkt al snel dat haar herinneringen aan die verschrikkelijke middag niet kunnen kloppen, en ze gaat op zoek naar de man die korte tijd verdacht werd van de verdwijning. Arden is vastberaden om de waarheid te achterhalen, maar het stadje en het familiehuis geven hun geheimen niet zomaar.Onvindbaar van Laura McHugh is nu verkrijbaar.

www.uitgeverijcargo.nl/onvindbaar

MEEDOEN? Mail de naam van de actie plus je eigen naam en adresgegevens naar [email protected]