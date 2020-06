'Zorgmedewerkers verdienen niet alleen een applaus, maar ook een beter salaris'

Beste VVD, CDA, D66 en CU,

En voor een tweede keer staakten de stemmen. Precies evenveel Kamerleden stemden deze week opnieuw voor een hogere beloning voor zorgpersoneel als ertegen. De Kamerleden die tegen stemden, zitten in de Tweede Kamer voor de VVD, het CDA, de ChristenUnie en D66.

Van die eerste twee partijen zien we al maanden tijdens massaal bekeken persconferenties de voormannen Mark Rutte en Hugo de Jonge warme woorden wijden aan alle mensen in de zorg, die ons land door de coronacrisis heen hebben gebuffeld. Met lange diensten, tropenroosters, overuren en het schrappen van hun vakanties. Zorgmedewerkers die al met pensioen waren, keerden zelfs vrijwillig terug naar hun vak.

Heel Nederland klapte voor ze, Rutte en De Jonge klapten in woorden mee, tolk Irma vertaalde die woorden met een opgestoken duim. Waarom moesten we ons ook alweer aan alle maatregelen blijven houden? Keer op keer: ‘De druk op de zorg blijft enorm.’ Kregen de mensen die onder die enorme druk zuchtten daar behalve applaus nog een beloning voor? Jazeker: in Amsterdam kregen ze een lunchbon van 30 euro, op een Mokums terras toch ruim voldoende voor een tosti en een koffie verkeerd. En het eerste tonnetje haring ging eveneens naar de zorg. Op 18 juni waren 11.835 Nederlanders in het ziekenhuis beland door corona. Allemaal verzorgd door zorgmedewerkers. Voor de bonus van een maatje met uitjes en een tosti.

Dus stelden Lilian Marijnissen en Lodewijk Asscher voor om die zorgmedewerkers niet alleen het hartverwarmend applaus der lege gebaren te gunnen, maar ook betere arbeidsvoorwaarden en een beter salaris te geven. Kan dat? Jazeker: als je er voor kiest. Er zijn immers ook miljarden voor de KLM. Ook een keuze. En hoe zei minister Wopke Hoekstra van Financiën dat ook alweer, een paar keer al: ‘Wij hebben diepe zakken.’ En, voegde hij er aan toen, hij is bereid die ‘helemaal te legen’.

Maar niet voor de mensen in de zorg. Waarom eigenlijk niet? Waarom zou je, als je jezelf als christen of sociaal-liberaal beschouwt, in een tijd waarin we geleerd hebben dat zorgmedewerkers de ruggengraat van dit land vormen, besluiten te stemmen tegen een motie die de regering verzoekt ‘om met een plan te komen voor structurele waardering voor zorgverleners’? Omdat ‘gratis geld’ niet bestaat, volgens D66.

Asscher en Marijnissen gaan het een derde keer proberen, hebben ze aangekondigd. Ik hoop dat ze het desnoods nog honderd keer proberen. Om het er alsnog door te krijgen. En anders om aan te tonen voor wie gratis geld niet bestaat, maar gratis applaus, lege woorden en holle gebaren wel.