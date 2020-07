Neerlands Hoop: Floris Visser

Deze week: onder­ nemer Floris Visser (24).

Wat is je beste beslissing van de laatste twaalf maanden?

‘Samen met mijn vrienden Dex Holman en Roderick Schuller ben ik vorig jaar augustus begonnen met ons idee om een digitaal bestellingssysteem voor de horeca te ontwikkelen. Toen in maart vanwege de coronalockdown alle horeca dicht moest, was het een belangrijke beslissing om niet bij de pakken neer te gaan zitten of de handdoek in de ring te gooien. Naarmate we steeds meer te horen kregen over de anderhalvemeter-economie, besloten we meteen om versie 2 van ons product te ontwikkelen. Dat was een gok, omdat toen nog niet duidelijk was hoe snel de horeca weer open zou gaan. Als we toen niet hadden doorgepakt, hadden we nu niet al deze restaurants als klant kunnen krijgen.’

Hoe werkt OrderMe?

‘Het is een service die het mogelijk maakt voor restaurants en andere horecagelegenheden om hun klanten zelf te laten bestellen aan tafel. Je kunt met je telefoon een QR-code scannen die op tafel ligt, waarmee je in de menukaart komt en je de drankjes en gerechten kunt bestellen. Je bestelling wordt direct verzonden naar het kassysteem van het restaurant of naar een van onze eigen bonnenprinters en ingeboekt op de juiste tafel. Als de gasten willen afrekenen, kan dat ook door de QR-code te scannen.’

Dus het enige moment dat er nog personeel in de buurt komt, is als ze je biertje of je kipsatéschotel komen brengen?

‘Het restaurant kan het helemaal zelf inrichten. Sommige willen zo efficiënt mogelijk kunnen werken, andere vinden het belangrijk om het persoonlijke contact te houden. En dat kan met OrderMe, omdat je dan als ober veel meer tijd overhoudt om een praatje te maken of de gerechten uit te leggen. Je hoeft niet bang te zijn om een bestelling ergens anders op het terras te missen. Wij werken op basis van no cure no pay: we nemen alleen een kleine commissie van de betalingen die via ons zijn gegaan.’

Hoeveel horecagelegenheden willen jullie eind dit jaar bedienen?

‘Een paar honderd. De aanvragen blijven dagelijks komen. Momenteel werken we samen met zo’n 25 restaurants, om ons product te testen, te finetunen en te verbeteren aan de hand van hun feedback. Daarna hopen we snel te kunnen opschalen naar drie- tot vierhonderd restaurants.’

We willen dat OrderMe een gevestigde naam wordt op het gebied van digitaal bestel­len in de horeca

Ook internationale ambities?

‘Zeker, dat staat daarna op onze planning. We hebben al aanvragen gekregen uit Londen, Madrid en Brussel. Dat kan ook vrij makkelijk, omdat bijna alle restaurants wel met een vast aantal kassasystemen werken en onze bonnenprinters overal kunnen worden aangesloten. Je hoeft alleen de menukaart te vertalen. Dus dat is het uiteindelijke doel waar we naartoe werken. We willen dat OrderMe een gevestigde naam wordt op het gebied van digitaal bestellen in de horeca.’

Raar eigenlijk dat zo’n systeem nog niet bestond. Het ligt zo voor de hand.

‘Je bent natuurlijk nooit alleen als je een goed idee hebt, dus er waren wel meer partijen mee bezig. Ik weet dat ze in China al langer met zo’n systeem werken, maar hier in Nederland kwamen we eigenlijk geen concurrenten tegen. Toen we een half jaar geleden begonnen te verkopen, had geen enkel restaurant zo’n systeem. Zeker in het begin moesten we echt lullen als Brugman. Horecaondernemers kunnen af en toe een beetje conservatief zijn. Dan denken ze: waarom zou ik iets veranderen, het gaat toch goed? Bij de eerste 25 restaurants kregen we dan ook als reactie: “Ik zie het in de toekomst echt wel gebeuren, maar nu voor mij nog niet.” Brouwerij Troost in Amsterdam was onze ommekeer, daar hebben we onze eerste pilot gedraaid. Dat liep gelijk heel goed.’

Hoe werd dit idee geboren?

‘Mijn vrienden en ik verhuisden tegen het eind van ons vijfde studiejaar naar Amsterdam. Als we daar op een terrasje zaten, duurde het telkens net te lang voor je je tweede biertje of hapje kon bestellen. Je zat dan maar te zwaaien naar de ober. Daar raakten we over aan de praat. Waarom duurt het zo lang, kan dat niet beter? Waarom kun je eigenlijk niet met je telefoon bestellen? Dat vonden we alledrie eigenlijk best een goed idee. Je kunt het personeelstekort in de horeca er deels mee oplossen, je kunt je service naar de klanten toe verhogen. En je omzet gaat omhoog, omdat er meer bestellingen binnenkomen.’

OrderMe is begin deze maand gelanceerd. Hoe zijn de eerste reacties van restaurants?

‘Heel positief. We zitten door heel het land, van het zuiden tot aan het strand. Ze vinden het heel makkelijk, en het is vanwege corona een pluspunt dat het personeel niet constant binnen die anderhalve meter hoeft te werken. En ze vinden het fijn om een praatje met de klanten te kunnen maken, omdat de bestellingen en betalingen toch wel binnenkomen.’

Wat heb je gestudeerd in Rotterdam?

‘Economie en rechten, met een master in data-science en marketing analytics. Ik heb begin deze week de verdediging van mijn scriptie gedaan, dus ik ben nu helemaal klaar om full- time ondernemer te worden. En helemaal niks meer met mijn studie te gaan doen, haha.’

Wilde je altijd al ondernemer worden?

‘Ja, het heeft me altijd al aangesproken om zelf iets op te zetten. Laatst kwam ik een oud schriftje van de basisschool tegen. Bij de vraag wat ik later wilde worden, stond: ondernemer. Aanvankelijk twijfelde ik of ik na mijn studie niet eerst een paar jaar werkervaring zou moeten opdoen, maar toen dit idee op mijn pad kwam, hoefde ik geen twee keer na te denken. Ik ga hier vol voor.’

Studie

Floris heeft economie en rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Deze week heeft hij zijn scriptie verdedigd.

Digitaal bestellen

Met twee vrienden lanceerde Floris deze maand OrderMe, een digitaal bestelsysteem voor de horeca.

Corona

Gezien de anderhalvemeter-economie is er vanuit de horeca veel belangstelling voor de bestel-app.