Ben je ondernemer? Zo regel je je bankzaken goed

Veel ondernemers vinden het lastig om hun bankzaken goed te regelen. Er komt een hoop kijken bij het onderhouden van een bedrijf en daarnaast ook een goed overzicht te hebben van alle financiële zaken. Hieronder vind je een aantal praktische tips voor het regelen van je bankzaken:

Open een zakelijke betaalrekening

Wettelijk gezien mag je je privérekening ook zakelijk gebruiken. Toch kun je het beste een zakelijke rekening openen voor je bedrijf. Je scheidt zo je privé en zakelijke inkomsten en uitgaven, waardoor je niet langer hoeft uit te zoeken welke betalingen privé zijn en welke zakelijk. Zo ben je veel minder tijd kwijt aan je financiële administratie. Ook kun je tegenwoordig bij veel banken een eigen zakelijk betaalpakket naar wens samenstellen, waarbij je handige extra diensten kunt afnemen. Denk hierbij aan een boekhoudpakket, creditcard of een factoringprogramma. Zo zorg je ervoor dat jouw bankzaken in één omgeving te vinden zijn.

Maak gebruik van een boekhoudprogramma

De boekhouding: het is waarschijnlijk niet je favoriete bezigheid, maar als ondernemer ontkom je er niet aan. Het helpt je bij het behouden van een up-to-date financieel overzicht en is dus een erg belangrijk onderdeel van ondernemen. Als je niet goed weet hoe je moet beginnen met je boekhouding, kan het interessant zijn om een boekhouder in te schakelen. Toch komen hier hoge kosten bij kijken. Met een online boekhoudprogramma ben je vaak goedkoper uit en heb je zelf grip op je financiën. Het programma vertelt je precies wat je moet doen om je administratie op orde te houden en vaak kun je je zakelijke rekening koppelen. Zo worden je transacties automatisch ingelezen, waardoor je tijd bespaart.

Kies een vast moment voor je bankzaken

Zie je op tegen het bijwerken van je administratie, omdat het als een grote klus voelt? Als je tip 1 en 2 toepast, zul je zien dat je al veel tijd bespaart. Toch moet je ook af en toe achter de laptop kruipen om te zien hoe je bankzaken ervoor staan en de nodige taken te vervullen, bijvoorbeeld voor belastingzaken. Plan hiervoor een vast moment in je agenda. Dit zorgt voor structuur en helpt je efficiënter te werk te gaan.

Het voelt misschien aan als een hoop gedoe om je financiële administratie op orde te hebben. Toch is het van belang om aandacht aan deze zaken te besteden. Bovendien hoeft het je niet veel tijd te kosten, zoals je in bovenstaande stappen kunt lezen. Een opgeruimde administratie zorgt voor rust in je hoofd, zodat jij je kunt focussen op je onderneming.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met ABN AMRO.