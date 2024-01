Win: Overdrive bioscoopkaarten

De broers Andrew (Scott Eastwood) en Garrett Foster (Freddie Thorp) zijn niet alleen uitzonderlijk goede chauffeurs, ze zijn ook gespecialiseerd in het stelen van de meest luxe en dure auto’s. Wanneer ze in Marseille een zeldzame en onbetaalbare Bugatti uit 1937 stelen blijkt deze van de plaatselijke maffiabaas Jacomo Morier te zijn. Om zijn aartsrivaal Max Klemp dwars te zitten besluit Morier de kwaliteiten van de broers in zijn eigen voordeel te gebruiken. Maar wanneer ze op het voorstel ingaan, hebben ze eigenlijk een veel gewaagder plan bedacht dat hun grootste uitdaging ooit wordt. Overdrive draait vanaf 3 augustus in de bioscoop.

DEZE ACTIE IS AFGELOPEN

https://youtu.be/K1tXAO4YtSY