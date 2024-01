Portret: Nederlandse BMX'ers grote kanshebbers op WK in Amerika

De beste BMX’ers van de wereld reizen dit weekend af naar het Amerikaanse Rock Hill, waar het WK gehouden wordt. Nederland doet als BMX-land nummer 1 volop mee om de prijzen. Richard Luijks kreeg een exclusief kijkje vanaf de startheuvel op Papendal, waar de selectie traint voor het WK. ‘Ik hou er niet van om te zeggen dat we de beste zijn, dat is meer iets voor Amerikanen. Maar toch: ik denk van wel.’

Fotografie ANP

Op Papendal maakt een regenachtige zaterdagochtend medio juli plaats voor een zonnige trainingsdag. De baan droogt op terwijl de sporters bezig zijn met een potje voetbal. Er worden grappen gemaakt en er wordt hard gelachen. De sfeer is relaxed en dat is toch opvallend met een WK voor de deur. Twan van Gendt (24), enkel gekleed in korte broek met daarboven een afgetrainde sixpack, springt in rap tempo over een aantal hordes heen. Iedereen doet zo zijn ding. Als de spieren warm zijn, gaat iedereen naar de kleedkamer. Bondscoach Bas de Bever (49) en talentencoach Rob van den Wildenberg (35) spreken hun pupillen toe, waarna iedereen zijn BMX pakt voor een rondje Papendal.

Iedereen, behalve de geblesseerde Jelle van Gorkom (26). Met een stuk sporttape om zijn vingers neemt hij plaats op een wattbike. Op commando van zijn coach geeft hij een aantal keer alles wat hij in zich heeft. Ook Van Gorkom zal starten in Rock Hill, ondanks zijn handblessure. 5 maanden voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro zat hij ook aan de kant, maar won hij wel mooi een zilveren medaille. Gaat de geschiedenis zich herhalen? ‘Ik ga niet naar het WK om te winnen, dat is de realiteit op dit moment. Natuurlijk ga ik er alles aan doen, maar dat kan ik niet van mezelf verwachten. Je zou denken dat een gebroken sleutelbeen een zwaardere blessure is dan mijn hand, maar dat is het niet,’ zegt Van Gorkom licht teleurgesteld. Toch sluit hij niks uit. ‘Als ik een goeie dag heb, kan ik zomaar in de finale komen, en als je die rijdt kan je ’m ook zomaar winnen. In principe train ik net zoveel als de rest. Alleen zij op de baan en ik op de wattbike, dat is soms wat frustrerend.’

Terwijl Van Gorkom zijn uit de kluiten gewassen hometrainer bijna doormidden trapt, tilt Niek Kimmann (21) zijn BMX de lucht in en loopt de trap op. Ook de wereldkampioen van 2015 moet met zijn fietsje op zijn nek de 9 meter hoge startheuvel beklimmen, die in het echt hoger is dan je van tv zou verwachten. Eenmaal boven bespreekt Kimmann de vorige start met zijn coach en gaat weer klaarstaan voor een nieuwe run. Er klinkt een computerstem: ‘Riders ready? Watch the gate...’

Lees het hele artikel op Blendle.