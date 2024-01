Interviews: de beste BMX'ers van Nederland, BMX-land nr. 1

De beste BMX’ers van de wereld reizen dit weekend af naar het Amerikaanse Rock Hill, waar het WK gehouden wordt. Nederland doet als BMX-land nummer 1 volop mee om de prijzen. Richard Luijks kreeg een exclusief kijkje vanaf de startheuvel op Papendal, waar de selectie traint voor het WK. ‘Ik hou er niet van om te zeggen dat we de beste zijn, dat is meer iets voor Amerikanen. Maar toch: ik denk van wel.’

Fotografie ANP

Bas de Bever kijkt relaxed toe hoe de jonge renners het beste uit zichzelf proberen te halen. De oud-BMX’er en -mountainbiker is al sinds 2005 bondscoach van de Nederlandse selectie. Onder zijn leiding is het BMX’en gegroeid tot een professionele topsport van formaat. Zijn selectie traint twee keer per dag, zes dagen in de week. Op de baan, maar ook in het krachthonk en op de racefiets. Een aantal jaar geleden was van die structuur nog niks te zien.

‘In 2004 werd bekend dat BMX Racing een olympische discipline werd. Tot die tijd gingen de jongens twee keer per week naar de club en reden ze af en toe een wedstrijdje,’ zegt De Bever. ‘Er werd gedacht dat ze aan topsport deden, maar dat had er niets mee te maken. Daarom ben ik begonnen om ze topsportbeleving bij te brengen. Tot de eerste Spelen in 2008 ben ik bezig geweest om alles te structureren. Toen NOC*NSF zag dat we goed bezig waren, kregen we meer geld en konden de jongens stoppen met werken, want dat gaat niet in combinatie met topsport. Het werd een fulltime programma, en dat zagen we terug in de resultaten. In onze opleiding moedigen we wel iedereen aan om een papiertje te halen, want het is namelijk niet zo dat als je klaar bent met BMX, je lekker achterover kunt gaan leunen. In de loop der jaren hebben veel landen onze structuur overgenomen, en dat is niet voor niks.’

Die structuur werpt zeker zijn vruchten af. Nederland staat op dit moment eerste in de UCI World Ranking, met de Verenigde Staten en Frankrijk op gepaste afstand. In het individuele klassement staat Nederland met drie rijders in de top 5; Kimman tweede, Van Gendt derde en nieuwkomer bij de selectie Dave van der Burg (24) op de vijfde plek. Maakt die ranking ons ook het beste BMX-land ter wereld? ‘Ik houd er niet van om te zeggen dat we de beste zijn, dat is meer iets voor Amerikanen. Maar toch, in de breedte denk ik wel.’

