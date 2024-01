ASMR: sensorische euforie door te fluisteren

Ze zijn ontstellend populair, de fluisterfilmpjes op YouTube. Sven Gerrets dook in de wereld van de brain-masseuses. ‘Er zijn mensen die denken dat het seksueel is, dat het iets te maken heeft met orgasmes, maar dat is het totaal niet!’

Fotografie Getty Images

Ruim 18 miljoen keer is het al bekeken, het filmpje van Gentle Whispering ASMR, waarin ze zachtjes fluistert en geluidjes maakt met onder andere een haarborstel. Een andere populaire video van haar is die waarin ze, wederom fluisterend, een half uur lang handdoeken vouwt. De een noemt ze fluistermeisjes, de ander ASMR-tists, en gezamenlijk hebben ze ruim 8 miljoen filmpjes op YouTube staan. Ken je het fenomeen nog niet, dan zal het even wennen zijn, maar ASMR begint de laatste tijd steeds sneller uit de obscure krochten van het internet te kruipen. Er is zelfs al serieuze wetenschappelijke aandacht voor.

ASMR staat voor Autonomous Sensory Meridian Response en wordt onder kenners ook wel ‘the tingles’ genoemd. Het is een plezierig tintelend, verlammend gevoel dat zweeft tussen kippenvel, totale ontspanning en sensorische euforie. Het begint op je kruin en verspreidt zich langs je ruggengraat. Ben je er gevoelig voor, dan kan het door visuele en auditieve prikkels worden veroorzaakt.

Lees het hele artikel op Blendle.